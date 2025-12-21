網傳張文為陸籍二代 陸委會駁斥：有心人士刻意激化內部對立

台北市19日下午27歲通緝犯張文發動隨機攻擊。（圖／翻攝畫面）

台北市19日晚間發生大規模隨機攻擊事件，造成嫌犯張文在內4人死亡及11人受傷。而網路上有傳言指稱，張文為陸配二代，陸委會對此表示為「不實訊息」，對於少數人士刻意藉事件激化衝突，提出嚴正譴責。

台北市12月19日下午發生隨機砍人案件，27歲通緝犯張文分別在北捷台北車站以及中山站外施放煙霧彈後，隨機砍殺路人，最終包含兇嫌墜樓身亡，釀4死、11傷的悲劇。有媒體詢問陸委會，震驚社會的隨機殺人案嫌犯張文，其身分坊間傳言為陸籍新住民二代，陸委會對此有何回應。

陸委會20日回應表示，對於19日發生震驚社會的刑案，以及因此死傷的民眾致上最深沉的哀悼與慰問。陸委會強調，有關網路謠傳兇嫌為新住民二代等是「不實訊息」，國人切勿繼續傳散。陸委會指出，對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，陸委會提出嚴正譴責。

