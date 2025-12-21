網傳張文為陸配二代 陸委會：不實訊息

（中央社記者廖文綺台北21日電）台北車站、南西商圈19日發生隨機傷人案，造成嫌犯張文在內4人死亡及多人受傷。網路有傳言指張文為陸配二代，陸委會表示此為「不實訊息」，對於少數人士刻意藉事件激化衝突，提出嚴正譴責。

有媒體詢問陸委會，震驚社會的台北車站、南西商圈隨機殺人案墜樓身亡嫌犯張文，其身分坊間傳言為陸籍新住民二代，陸委會對此有何回應。

陸委會20日以書面表示，對19日發生震驚社會的刑案，以及因此死傷的民眾致上最深沉的哀悼與慰問。

陸委會強調，有關網路謠傳兇嫌為新住民二代等「是不實訊息，國人切勿繼續傳散」。陸委會並指，對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，陸委會提出嚴正譴責。

27歲男子張文19日在北捷台北車站與中山站外，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機傷人案。據衛生福利部公布傷亡情況，截至20日，包含張文在內，共4人死亡，15人受傷送醫治療。（編輯：朱建陵）1141221