網傳張文第五縱隊 劉世芳：無關

張文隨機殺人案震驚全台，內政部長劉世芳（右）22日表示，此案「跟境外比較沒有相關」，警政署長張榮興（左）也說，將對造謠稱第五縱隊、陸配之子言論依法處理。（趙雙傑攝）

張文隨機殺人案震驚全台，網路謠言四起，陽明交通大學科技法律學院教授林志潔稱與兒子討論內容提到「這比較像第五縱隊」，甚至傳出張文為陸配之子。對此，內政部長劉世芳22日表示，此案「跟境外比較沒有相關」，警政署長張榮興也說，將對造謠稱第五縱隊、陸配之子言論依法處理。

立法院內政委員會昨變更議程，邀請內政部長、警政署長等首長進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告；針對網傳張文是第五縱隊、境外勢力，劉世芳昨直言，張文案跟國外、境外較沒相關，有相關的是後續網路上出現模仿犯，案發至21日中午為止，已累計20則相關訊息。

國民黨立委黃建賓質疑，案件發生後，很多人在網路上發表的內容造成民眾恐慌，且還有很多謠言，例如說張文的媽媽是陸配、民進黨前參選人（指林志潔）認為應是第五縱隊，引發許多側翼跟進造謠，警政署要不要主動調查？

張榮興回應，造謠會造成民眾恐慌，非常要不得，所以只要發現狀況，一定會在第一時間查獲偵辦，以遏止謠言。

藍委牛煦庭則呼籲，警政署要加大澄清力度、祭出鐵腕手段，務必針對造謠稱「第五縱隊」或「陸配之子」言論究責；張榮興當場允諾「可以」，會依法來處理。不過，針對外界對林志潔質疑張文是第五縱隊警方至今無作為？張榮興僅解釋，這部分還是要有事證，「我們案件偵查當中」。

此外，劉世芳也補充道，張文跟中配沒關係，網路謠言應適可而止；至於是否為第五縱隊？國安局副局長陳松吉保守表示「還在調查」，並推說「一切由地檢署、或警政單位對外說明及回應」。

警方也對此說明，清查北市隨機殺人案凶手張文的金流，發現案發19日當天，其郵局帳戶餘額僅剩39元。過去近2年，他郵局帳戶只有母親定期匯款及他本人不定時的現金存入，全用於生活花用、房租及購買犯案裝備，並無鉅款進出。警方據此初步排除有共犯資助的可能，屬「隨機攻擊」而非「恐怖攻擊」。

警方分析，張文的經濟「單純且拮据」。去年1月，郵局帳戶原有9萬多元，但長期無固定工作，存款一下就見底。每逢1、4、7、10月帳戶餘額剩數千元時，張母便會轉帳3萬元救急。然而，張文每月需支付高達1萬7000元房租，母親資助顯然不夠。

警方發現，張文每月會有1次從ATM存數千至1萬多元不等現金，經調閱監視器畫面，確認存款皆為張文本人，推測應是從事發傳單或工地臨時工所得。目前持續追查張文打工狀況及購買煙霧彈等作案工具的資金來源。