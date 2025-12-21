網傳張文「想用紙箱脫身」 警曝他墜樓前1舉動打臉了

張文殺人後，墜落垃圾回收場身亡。（圖／東森新聞）





捷運台北車站、中山站19日發生重大攻擊案，27歲的凶嫌張文砍殺3人後，於南西誠品墜樓身亡，引發社會譁然。有自稱南西誠品員工的網友表示，張文墜落的地點本有大量紙箱堆積，懷疑他原本想藉由紙箱緩衝逃跑，不是真的想輕生，但檢警勘查後，指出張文規劃相當縝密，以他墜樓前的舉動來看，網友的說法「成立機率極低」。

一名自稱南西誠品員工的網友指出，張文的墜落地點為百貨的垃圾回收場，平時該處會堆滿紙箱，高度可達1個成人高，不過當天下午被清潔人員收走了，剩下為數不多的紙箱，因此懷疑張文本想利用紙箱作為緩衝脫身，卻沒發現紙箱已被清走，最終身亡。

不過據警方調查，以現場條件來看，網友的說法並不合理，因為張文是從六樓翻落，紙箱不具有足夠的承重及緩衝能力，讓他安全逃離，加上張文翻落地點周邊並沒有可以銜接或轉移的建築，認為網友的推論為事後想像、拼湊出來的。

警方並點出關鍵，張文若有逃生想法的話，應該會選擇從開放空間撤離，但他卻進入相對封閉的建築物內部，增加被警方包抄的風險，且他在墜樓前卸下裝備，較符合輕生者在行動前會整理物品的舉動，就目前的證據顯示，網友的說法成立機率極低，仍屬臆測。詳細情形仍待後續調查釐清。

