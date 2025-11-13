網傳張麗善推薦海苔南瓜脆片為不實影片 雲林縣府提醒民眾切勿上當

▲網傳張麗善縣長推薦海苔南瓜脆片為不實影片，雲林縣政府提醒民眾切勿上當。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】近日社群平台出現「張麗善縣長推薦『海苔南瓜脆片』」之影片，經民眾檢舉後，雲林縣政府農業處查證確認，該影片為偽造變造內容，並非縣府製作或授權發布，縣府已於第一時間通報警察局偵辦，追查來源與製作者，依法究辦。

縣府嚴正澄清，張麗善縣長並未錄製或參與該「海苔南瓜脆片」相關的宣傳影片。該影片疑似利用影像合成技術竄改畫面與語音，為不實訊息，提醒民眾不要轉傳及購買，避免上當。

雲林縣政府提醒鄉親，網路上若出現疑似不實或來源不明的影片與訊息，請勿任意點擊或轉傳，以免誤導他人。若發現類似假訊息，可善用官方查證平台（如TFC台灣事實查核中心）核實訊息真偽或向相關單位查證。

雲林縣政府呼籲，請民眾以縣府官網、縣長及縣府各局處官方粉絲專頁等正式管道為準，切勿輕信或散播網路假訊息，一起守護正確資訊，維護社會安定。