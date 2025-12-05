網傳影片為2024年日本歌手城南海演出畫面，不是高市早苗
網傳「日本首相高市早苗年輕時演唱的影片」？
這是日本歌手城南海2024年演出畫面，不是高市早苗。
近日網路流傳影片聲稱是日本首相高市早苗年輕時演唱的影片。經查證，網傳影片是2024年日本女歌手城南海在電視節目演出的畫面，並非高市早苗。
一、網傳影片實為2024年4月13日BS朝日電視台節目「人生、歌がある」的片段，由日本鹿兒島縣奄美大島出身的女歌手城南海與5人合唱組合ベイビーブー（Baby Boo）合作演出《島のブルース（綠島之夜）》。
二、雖然網傳影片與高市早苗無關，但高市早苗確實曾在日本富士電視台2016年元旦播出的特別節目中，勁歌熱舞演唱日本搖滾樂團X JAPAN的名曲《Rusty Nail》。
網傳影片並非高市早苗演唱的畫面，因此，傳言為「錯誤」訊息。
背景
近日社群平台流傳一段影片連結，聲稱這是日本首相高市早苗年輕時演唱的影片。
查核
查核點：網傳影片裡是高市早苗嗎？
這是2024年日本歌手城南海演唱畫面，並非高市早苗
查核中心檢視網傳影片，可見到影片在標題及內容都有註明演唱人為「城南海」與「ベイビーブー」，且影片左上角有壓節目名稱「人生、歌がある」。
以此為關鍵字利用google搜尋，可查找到日本歌詞服務網站Uta-Net提供的節目情報，清楚寫道2024年4月13日BS朝日電視台的節目「人生、歌がある」，當集節目中，日本鹿兒島縣奄美大島出身的女歌手城南海與5人合唱組合ベイビーブー（Baby Boo）將合作演出《島のブルース（綠島之夜）》。
進一步檢視歌手城南海的官網及BS朝日電視台的節目資訊，也都有發布該集節目內容與演出照片。由此可知，網傳影片是女歌手城南海在電視節目中演唱的畫面，與日本首相高市早苗無關。
2016年高市早苗曾上節目熱唱X JAPAN名曲《Rusty Nail》
雖然網傳影片裡高歌的並非高市早苗，但高市早苗確實曾經在電視節目演唱。
日本富士電視台2016年元旦播出的特別節目《十八番で勝負！！新春！オールスター対抗歌合戦》就曾經邀請許多熱愛音樂的名人上台獻唱，當時總務大臣兼眾議院議員高市早苗演唱的是日本搖滾樂團X JAPAN的名曲《Rusty Nail》。
除了高市早苗以外，當集登場的政治人物還有日本經濟再生大臣兼眾議員甘利明、前農林水產大臣兼參議院議員林芳正。高市早苗官網也有貼出多張高市早苗年輕時代的生活照，包括騎機車、潛水、打鼓、練習空手道等。
