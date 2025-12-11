網傳影片的意外主因是電扶梯蓋板鬆動，與乘客踩踏位置無關
網傳影片「不能踩電扶梯第二塊板子，可能會摔入洞中」？
網傳影片為2015年中國湖北電扶梯意外，主因為蓋板鬆動，與踩踏位置無關。
近日網路流傳一段「湖北電梯吃人」影片，並提醒民眾不可以踩第二塊板子，否則可能摔入洞中。經查證，網傳影片為真實事件，但事故主因為維修疏失與蓋板鬆動，與踩踏位置無關。
一、網傳影片為2015年中國湖北荊州百貨公司所發生的手扶梯意外，造成一名女子不幸身亡。根據媒體報導，意外發生主因並非傳言聲稱的「踩錯地方」，而是電扶梯前沿板與蓋板連接鬆動，可能是電扶梯的製造或維修品質出了問題，與電扶梯乘客踩踏位置錯誤無關。
根據當時的新聞報導與事故調查可知，百貨公司在事故發生前就已發現電扶梯異常卻未停機，事故發生時也無人按下停止按鈕，才會導致這場悲劇。
二、電扶梯業者表示，電扶梯出現大洞通常是維修作業造成的公安意外，若施工人員未妥善將前後兩端的維修孔蓋好，就可能導致維修孔外框塌陷，並非乘客走動踩踏造成。
因此，傳言為「錯誤」訊息。
背景
近日社群平台流傳一段電梯平台破洞、民眾掉下被捲入的影片，影片上壓字說明這是發生在中國湖北的「電梯吃人」事件，年輕媽媽不幸踩空掉入電梯當場身亡，並稱「是她踩錯了地方」；影片口白也提醒，不可以踩電扶梯的第二塊板子，因為下方是空的，若掉下會被捲入絞鏈。
查核
查核點：網傳影片是因為踩錯地方才發生意外嗎？
2015年中國湖北「電梯吃人」事件
查核中心利用google搜尋網傳影片提到的「湖北電梯吃人事件」，可找到新聞媒體如《公視》、《紐約時報中文網》以及中國官方媒體《新華社》都有網傳「帶著小孩的媽媽掉入電扶梯大洞」相關報導。
檢視報導可知，這個意外發生在中國湖北荊州的一間百貨公司內，2015年7月26日當天，一名女子帶著幼子搭乘電扶梯上樓，抵達時腳下蓋板突然鬆脫翻轉並出現一個大洞，女子情急下把小孩托舉遞出，自己則被電扶梯絞鏈捲入，最後不幸身亡。
不過，前述報導都沒有說意外發生的原因是「踩錯地方」。新聞報導均指出，百貨公司早在事故發生前5分鐘就已經發現電扶梯有問題，卻沒有及時關閉扶梯，事故發生後也沒有人按下停止按鈕，才會造成女子死亡的悲劇；根據事故調查，意外發生原因為電扶梯前沿板與蓋板之間連接鬆動，可能是電扶梯本身品質有問題，也有可能是維修時出了狀況。
電扶梯平台出現大洞通常是因為維修孔沒蓋好
查核中心在第2395號查核報告曾就「電扶梯踏板下方是大空洞、亂走會掉入」傳言採訪過電扶梯業者。
當時受訪的崇友實業公司教育中心講師潘先生表示，網路上所流傳電扶梯出現大洞、民眾摔落的影片，其實多是因為施工人員在維修保養時沒把踏階或蓋板安裝好而出的意外，與民眾走動踩踏無關。
富士電梯、大業開發工業股份有限公司杜先生也表示，電扶梯會出現大洞，通常是因為電扶梯前後兩端的的維修孔沒有蓋好，導致維修孔的外框垮下去。
