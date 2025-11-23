網傳影片稱低調赴中？王世堅怒嗆「假消息」：一直都在台灣

即時中心／梁博超報導

日前有中國音樂創作者以民進黨立委王世堅過去在台北市議會的質詢詞「沒出息」、「從從容容」、「游刃有餘」等改編成歌曲，在兩岸引發熱潮；然而，近來在抖音及YouTube上出現許多關於王世堅的不實影片，甚至還有AI生成的假影片、假言論稱其低調赴中。對此，王世堅昨（23）日晚間在社群平台發文指出，他並未使用抖音及YouTube，「人一直都在台灣，沒有去中國的計畫」，呼籲民眾勿上當。

王世堅昨晚透過臉書發出影片，表示近日在抖音及YouTube上出現許多關於他的不實影片，甚至還有AI生成的假影片、假言論。他在這裡要講清楚、說明白，他不用抖音及YouTube，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片。

對於近日有不肖人士利用 AI 影片偽造他的身分，聲稱前往中國，王世堅強調要嚴正澄清，「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃。請大家別被不肖人士欺騙！」

同時王世堅也說明，他的官方帳號只有在Facebook跟Threads上，其他平台出現的一切內容，都不是由他所發布；若各位鄉親在其他平台上看到有關他的不實言論或是假影片，請民眾動動手指幫忙檢舉下架，也請民眾提高警覺，不要被不實造謠帶風向。

