網傳影片「健保卡背後藏黃金密碼」為AI生成，且內容多處與事實不符
網傳影片「健保卡背面藏黃金密碼」？
這是AI生成的影片，內容有多處錯誤題
發佈：2025-12-31
更新：2025-12-31
報告編號：3961
查核記者：曾慧雯、吳冠廷（實習記者）
責任編輯：陳偉婷
記者：曾慧雯、吳冠廷（實習記者）；責任編輯：陳偉婷
近期網路流傳影片稱「翻看健保卡背面、藏有黃金密碼」；經查證，政府確實提供不同年齡層健檢補助及癌症篩檢，但網傳影片所述部分內容為過時資訊。
一、網傳影片稱健保卡背面藏有黃金密碼；實際上，健保卡是醫療證明憑證，記載持卡人的個人資料、就醫紀錄、就醫費用、醫療處方等內容，健保卡背面也僅印有印有注意事項，沒有特殊密碼。
二、政府提供符合資格者成人健檢和癌症篩檢，但網傳影片內容出現過時的補助資訊。
在成人健康檢查方面，國民健康署提供不同年齡層的公費健檢補助，補助金額原則為每案880元；自2025年起，30歲以上未滿40歲民眾新增每5年1次健檢補助。
在癌症篩檢方面，國健署自2025年起擴大多項癌症篩檢的年齡與項目，影片內容所描述為舊制。
至於老人健保費補助則依各縣市規定辦理，健保署會自動扣除應補助金額，一般不致出現長期重複扣繳的情況。
三、網傳影片資訊欄標註為「內容經大幅編輯或數位生成」，且查核中心也觀察到，發布網傳影片的頻道曾多次散布針對高齡族群的假福利訊息。由此可知，網傳影片可能由AI生成，也不是可信的消息來源。
國健署確實提供不同年齡層民眾健檢及癌症篩檢補助，符合資格的高齡族群也可享有健保費補助，但網傳影片內容有多處與實情不符。因此，傳言為「部分錯誤」訊息。
背景
近期網路流傳一段影片，宣稱健保卡晶片與背面藏有「黃金密碼」，並將健保卡形容為一張「現金儲值卡」和「免費醫療通行證」。
查核
查核點一：網傳影片內容正確嗎？
健保卡背面僅有注意事項，流水號及晶片均位於正面
網傳影片請民眾翻到健保卡背面看一看，並聲稱健保卡晶片藏著一組黃金密碼。針對網傳說法，查核中心檢視中央健康保險署官網說明可知，現行健保卡背面僅印製注意事項，卡號及晶片均位於健保卡的正面。
健保卡的卡號為流水號，內嵌晶片則規劃「個人基本資料」、「健保資料」、「醫療專區」及「衛生行政專區」等4種不同類別的資料存放區段，可透過讀卡機進行資料的「讀」與「寫」功能。
網傳影片表示，只要憑健保卡，符合特定資格者就可以享有「免費成人健檢」、「五癌篩檢」、「老人健保費補助」等3項隱藏福利。
30歲以上即有5年1次免費健檢，傳言內容非最新資訊
查核中心檢視國民健康署官網的「成人預防保健」資訊可知，目前國健署提供30歲以上未滿40歲民眾每5年1次、40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年在35歲以上者、65歲以上民眾每年1次成人健康檢查。
原則上每案補助880元（若符合BC肝篩檢資格者，另補助每案370元），服務內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等項目。
另外，自2025年1月1日起，國健署新增補助「30歲以上未滿40歲民眾享每5年1次健檢」，然而，網傳影片並未提及30歲以上族群。
癌症篩檢年齡層及項目已擴大放寬
在「癌症篩檢」方面，自2025年1月1日起，國健署已全面擴大國人公費重要癌症篩檢的年齡層與項目：
(1)肺癌篩檢放寬具家族史者年齡下修5歲（40-74歲女性及45-74歲男性）及吸菸史≥20包-年以上
(2)大腸癌篩檢擴大45-49歲民眾及40-44歲具家族史者
(3)乳癌篩檢年齡延伸40-44歲及70-74歲女性
(4)子宮頸癌篩檢年齡增列25-29歲女性
(5) 新增35歲、45歲及65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務
進一步檢視傳言內容可知，傳言提到「50歲到74歲的民眾每兩年免費做一次大腸癌篩檢」並非現況，大腸癌篩檢的年齡層已經降低。
健保署會自動扣除受補助者的應繳健保費，不致持續溢繳
在「老人健保費補助」部分，現行老人健保費補助主要依各縣市規定，資格通常是65歲以上（原住民55歲），設籍該縣市滿一定時間、為中低收入戶或所得稅率低於一定門檻者。
檢視台北市及台南市公布的老人健保自付額補助問答集可知，確實可能出現網傳「雖符合補助資格但因健保依附子女之下、導致健保費重複扣款」情形；不過，一般來說只會出現在剛符合補助資格的首個月，後續健保署開立繳費通知單時會自動扣除受補助者的應繳金額，應不致產生溢繳情況。
以7月為例，社會局於8月初傳送受補助名冊至健保署，健保署將於次月（8月）下旬開立繳費明細向各投保單位收取健保費用，此時符合補助資格長輩應繳納的金額將不會計入7月份繳費金額中，因此，若是按月由薪資中被扣繳健保費用者，建議可在獲得補助月份的次月底後，向投保單位確認及辦理退費。
查核點二：網傳影片來源
網傳影片為AI生成，並非可信來源
網傳影片內容有多處與實情不符，且該影片資訊欄也標註「內容經大幅編輯或數位生成」，由此可判斷網傳影片可能由AI生成，內容未必可信。
查核中心觀察到，發布網傳影片的YouTube頻道以AI方式大量製作各種針對高齡族群的「隱藏福利」、「免費」、「特權」、「新政策」相關主題，但該頻道上傳的多支影片如「65歲以上手機月租費隱藏方案」、「2026年發放12000元禮金」等，均已被查核中心查證為假訊息，與真實情況有落差。
