網傳影片「光電板又遭颱風掀翻」 實為中國影像

網傳影片「光電板又被颱風掀翻」？

挪用2024年中國影像，颱風鳳凰未造成台灣光電板案場毀損

發佈：2025-11-17

更新：2025-11-17

報告編號：3901

查核記者：邱劭安

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-11-17

報告編號：3901

記者：邱劭安、責任編輯：陳偉婷

颱風鳳凰11月10至12日襲台。隨後社群平台流傳影片並搭配文字稱「光電板又被颱風掀翻」。經查，傳言挪用2024年中國災後影像，「鳳凰」風雨未毀損台灣光電板案場。



一、網傳影片由兩個畫面組成，均於2024年時出現於中國社群平台，時間明顯早於鳳凰颱風襲台。



二、經濟部能源署表示，近日並未接獲因颱風導致光電板案場大規模毀損的通報。



三、查核記者瀏覽近日國內各大媒體報導，也未找到颱風造成台灣光電板大規模受損事件。



網傳影片挪用2024年中國影像，並於「鳳凰」襲台後於網路流傳，誤導光電板又遭毀損。因此，為「移花接木」的錯誤訊息。

背景

「鳳凰」11月10至12日侵襲台灣，造成宜蘭及花蓮多處淹水。隨後社群平台流傳影片，並搭配文字流傳宣稱「光電板又被颱風掀翻，民進黨及賴清德不用出來負責嗎？」。

網傳影片發現由兩個片段組成，片段一為0分0秒至0分5秒處及片段二為0分6秒至0分11秒處。

網傳訊息擷圖

查核

查核點一：網傳影片原始來源

片段一：2024年颱風貝碧佳侵襲中國常州

將網傳影片畫面擷圖後反搜，可找到中國影音平台抖音2024年9月17日影片，兩者畫面完全相同。影片標題指出「昨天颱風貝碧嘉（台灣稱為貝碧佳）襲擊常州，光電板被掀翻」。

此外，中國「光伏產業網」2024年9月23日發布「颱風貝碧佳重創江浙滬的光電板案場」文章內，也出現與網傳影片畫面相同的圖片，可知相關畫面與台灣光電板案場無關。

片段二：2024年10月畫面即出現在中國社群，與颱風鳳凰無關

將網傳影片畫面擷圖後反搜，可見中國影音平台抖音2024年10月11日影片，顯示畫面早在2024年就出現在網路，與近期颱風鳳凰無關。

查核點二：颱風鳳凰是否造成大規模的光電板損毀事件？

鳳凰颱風並未造成大規模光電板損害事件

（一）經濟部能源署於11月17日向查核中心表示，截至目前為止並未接獲「因鳳凰颱風導致光電板案場毀損」的通報。

（二）查核記者檢視《中時新聞網》、《聯合報》、《自由時報》、《TVBS》、《三立新聞》、《東森新聞》、《鏡新聞》、《台視新聞》、《中央社》等國內新聞媒體，也沒有「鳳凰」風雨毀損光電板受損的相關報導。

補充資料

7月台灣中、南部受颱風丹娜絲損毀的光電案場均已完成清理

今年7月颱風丹娜絲侵襲台灣中、南部造成多處案場毀損，其中以嘉義布袋新塭水上光電案場受損最為嚴重。

經濟部於10月8日新聞稿表示，颱風丹娜絲造成全台33處光電案場損毀，佔總設置容量千分之4，目前已全數完成清理作業，並由業者送至合法機構落實回收機制。環境部也於官網成立「災後光電板清運處理」專區，公布受損案場的清理前後的照片，並重申若業者未依期程清運廢棄物，將依法開法。