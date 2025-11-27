網傳影片「台灣山坡布滿光電板」，實為中國貴州影像

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「台灣的山坡地布滿光電板」？

實為中國貴州光電板影像

發佈：2025-11-27

更新：2025-11-27

報告編號：3917

查核記者：邱劭安

責任編輯：陳培煌

發佈：2025-11-27

報告編號：3917

記者：邱劭安、責任編輯：陳培煌

立法院於11月14日通過光電三法，要求特定區域未經環評不得設置光電板。社群平台流傳一段宣稱是台灣山坡地布滿光電板的影片。經查，畫面地點位於中國貴州，並非台灣。



一、傳言影片經反搜，畫面顯示的光電板案場位於中國貴州省安順關嶺，並非台灣。



二、7月颱風丹娜絲侵襲後，光電板的設置與環境議題引發社會關注。查核中心觀察到，相關影像也成為謠言常用的素材，例如挪用中國光電板清洗產生泡沫的畫面，或使用中國光電板受颱風損害的影像，再誤導指稱在台灣。



網傳影片實為中國貴州的光電板案場畫面，傳言錯稱是在台灣。因此，為「移花接木」的錯誤訊息。

背景

立法院於11月14日三讀光電三法《環境影響評估法》、《發展觀光條例》與《地質法》，其其中《環評法》規定未來環境敏感區、在山坡地及水面設置5公頃或裝置容量10MW以上光電、設置40公頃以上或容量40MW瓩以上，都須做環評，但排除屋頂型、100平方公尺以下面積且自發自用、面積1公頃以下通過環評者。

廣告 廣告

隨後，社群平台流傳影片並搭配文字內容流傳，宣稱「台灣國土山坡農田水庫，都被詐騙集團大肆破壞」，影片畫面顯示山坡布滿光電板。

網傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片是在台灣嗎？

為中國貴州「安順關嶺光電板案場」，非台灣案場

將網傳影片畫面擷圖於百度進行圖片反搜，中國網站搜狐、攜程網等，出現類似的場景，內容或簡介欄位皆指出畫面地點位於中國貴州。中國影音平台抖音（1、2、3）上也有多支影片指出影片拍攝地點位於「北盤江大橋」。

進一步將前面搜尋到的畫面以圖反搜，找到中國貴州當地媒體《天眼新聞》去年11月發布的報導，其中也有相同畫面，照片圖說處指出為「安順關嶺光電板案場」，但當時山頂處尚未建置風力發電機。《天眼新聞》今年11月再度發布報導，也有附上照片，畫面中則出現了風力發電機。

另把「安順關嶺光電板」作為關鍵字，於百度地圖中搜尋，找到中廣核貴州安順關嶺新能源公司，從衛星影像的模式中瀏覽地圖，可見新能源公司下方G60滬昆高速公路兩側的山坡被建置了大量的光電板，即為網傳影片中出現的光電板案場。此外，稍微把衛星畫面往左下方處拖曳，也可看見「北盤江大橋」。

網傳影片比對圖卡

光電板影像成為謠言目標

7月颱風丹娜絲侵襲後，各界持續關注台灣光電板的設置地點及環評問題，與此同時，光電板及案場設置地點的相關影像，也成為謠言溫床。

例如網路流傳影片台南光電板用清水洗就有泡沫，但實際上2022年中國光電板清洗的影像；或有傳言則稱颱風過境後流傳光電板遭掀翻，經查證為2024年颱風貝碧佳侵襲中國常州的畫面。謠言會剪輯、挪用他國光電板的影像，再搭配時事宣稱影像內容為台灣的案件，在社群平台間傳散。

查核中心也特別建立光電板環境議題專區，彙整近年針對光電議題的查核報告與觀察文章，協助讀者釐清網路傳言。