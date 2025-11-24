網傳影片「青天白日旗出現在天安門、長城」為AI生成畫面

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「外賣小哥帶中華民國國旗路過天安門」、「民眾在長城舉中華民國國旗」？

影片皆為AI生成

發佈：2025-11-24

更新：2025-11-24

報告編號：3908

實習記者：吳冠廷

查核記者：陳培煌

責任編輯：陳培煌

發佈：2025-11-24

報告編號：3908

實習記者：吳冠廷、查核記者：陳培煌、責任編輯：陳培煌

社群網路流傳「青天白日旗出現在天安門、長城」等畫面。經查，這兩段影片都是AI生成，並非真實影像。



一、網傳「青天白日旗出現在天安門、長城」的兩段影片皆可見AI生成的破綻，包括錯誤文字、不符天安門實景的欄杆顏色與配置，以及人物臉部在畫面中突然消失或融入背景等異常現象。

二、經開源AI偵測工具檢測，兩段影片均判定為AI生成影像，而非真實拍攝。



因此，網傳兩段影片皆為AI生成影像。

背景

近期網傳「大陸外賣小哥真勇敢」、「路過北平天安門帶著中華民國國旗」等影片，畫面中可見一名身穿中國外送平台制服的騎士，在疑似天安門廣場的背景下，展示著青天白日滿地紅旗，此類影片在海內外社交媒體上迅速擴散。

廣告 廣告

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片是否為真實畫面？

兩段網傳影片均為AI生成

網傳兩段影片，一段為外送員身上掛著「青天白日旗」，騎車經過天安門廣場；另一段為民眾在萬里長城展示中華民國國旗。這兩段影片經查，皆為AI生成。

網傳「天安門」畫面出現欄杆配置與顏色與實景不同的破綻

從「天安門」影片本身即可看出多處透過肉眼即可判斷的不合常理的細節。首先，外送員身上穿的是中國外送平台「美團外賣」的制服，但外送保溫箱上卻寫成錯誤的「美團團外外賣」。

此外，影片左下角還出現形狀奇怪、扭曲變形的中文字，這種缺陷常見於AI生成畫面。再者，若以百度地圖查詢北平天安門，可以看到現場欄杆是黃色，與影片中呈現的白色欄杆並不一致；且現場欄杆設置的方式與網傳影片也不同。

對比網傳影片畫面與百度地圖天安門外觀，可以發現兩者欄杆設置方式與顏色不同（事實查核中心製圖）

這段影片最早可追溯至11月11日，發布於YouTube頻道「阿賓話事」。影片下方有許多網友留言質疑其真實性，認為可能是AI製作，甚至猜測或許是由Sora等影片生成工具產生。查核記者檢視該頻道影片，多部內容畫面出現Sora浮水印，另使用線上AI偵測工具「was it AI」對網傳影片及擷圖進行檢測，結果顯示其為AI生成的機率極高，並非真實拍攝的影像。

網傳「天安門」影片透過開源軟體「was it AI」偵測顯示為AI生成

網傳「長城」畫面出現人臉消失與變形等AI生成破綻



傳言影片畫面經反搜，來自TikTok帳號「自由福建 FengZhou」，檢視影片內容，可以看到手持「青天白日旗」男子後方的多位民眾臉孔。查核記者使用AI偵測工具「Ｗas it AI 」檢測後，結果也顯示為AI生成影像。