網傳影片「F-16飛官叛逃至中國」為虛構捏造的訊息

網傳影片「F-16沒有墜機，飛官叛逃廣東」？

虛構捏造的訊息

1月6日空軍一架F-16V戰機在花蓮外海失去信號，飛官至今失聯、各單位持續搜救中。影音平台卻有影片宣稱，F-16沒有墜機，飛官是叛逃到中國，降落在廣東某軍用機場。這樣的說法缺乏根據。



一、網傳影片引述的消息來源宣稱為「搜救船」與「飛官好友」，但都沒有具體指名單位或姓名為何，也未檢附任何證據來佐證說法。



此外，該帳號過去也曾發布「拜登訪台與賴清德合照」、「賴清德進入聯合國自拍」等根本不存在的事件畫面。



二、若真有台灣戰機降落中國，屬重大國際軍事事件。查核記者檢視中國國台辦、外交部官網及兩岸通訊社（新華社、中央社），均查無此訊息。



三、F-16自1月6日失聯至今。顧立雄1月12日指出，目前已派遣專業船隻進行黑盒子定位，並偵測到斷斷續續的訊號，但由於海象不佳，需待海象良好時再出港精確定位。海委會主委管碧玲1月13日晚間發文，目前已初步取得黑盒子的定位範圍。



四、戰略專家指出，每逢台灣發生空軍墜機事故，網路便常出現「飛官投共」的敘事，具有政治意圖，民眾若見此類訊息應先停看聽、避免轉傳。



傳言未提供任何可信消息來源，也無證據支持相關說法；目前失事飛機的黑盒子已取得定位範圍，進行搜索中。因此，為「錯誤」訊息。



背景

1月6日空軍一架F-16V戰機執行夜間訓練任務時，於花蓮豐濱外海失去信號，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，目前各單位持續搜救中。

影音平台流傳影片宣稱，F-16墜機花蓮外海搜尋無果，事實證明並未墜機。搜救船得知F-16不是墜海，而是叛逃回基地，有飛官好友稱，F-16已降落在廣東某軍用機場。

網傳訊息擷圖

查核

查核點：傳言說法是否可信？

傳言引用不具名消息來源，沒有提供任何可信資訊佐證

檢視網傳影片，全片引述的消息來源是「搜救船」與「飛官好友」，但都沒有提供具體指名單位或姓名為何，也未檢附任何證據佐證。

進一步查看發布影片的TikTok帳號，個人頁面說明欄位檢附的網址會連結至螺獅粉的販售頁面，顯示該帳號應非政府或媒體所有。

此外，該帳號曾發布過「美國前總統拜登拜訪台灣與總統賴清德合照」、「賴清德進入聯合國自拍」等現實中並未發生的事件。

傳言帳號過去曾發布「拜登訪台與賴清德合照」、「賴清德進入聯合國自拍」等現實不存在的事件

中國及台灣各大媒體都沒有相關報導

若真有台灣F-16戰機進入中國領土，必定會引來關注。

瀏覽中國國台辦及中國外交部官網，並沒有出現F-16降落於中國的說法。

另檢視台灣（中央社、聯合報、中國時報、自由時報、三立、TVBS等）及中國（新華社、人民日報、央視）主要媒體報導，均未看見有關傳言說法的報導。

國防部與海巡署仍持續搜索，並試圖打撈F-16飛機黑盒子

（一）1月7日上午國防部召開臨時記者會公布事故相關資訊。國防部公布事件時序，19點27分30秒時飛機飛行高度7600呎，辛柏毅反應雲中失散。不到1分鐘後，飛機高度下降至4000呎，辛柏毅喊出「預計跳傘！跳傘！跳傘！」。19點28分30秒顯示高度驟降至1700呎，飛機光點消失。

空軍司令部7日記者會公布軌跡示意圖 / 圖片來源 空軍司令部

（二）1月12日國防部長顧立雄出席立院質詢會前受訪（台視）指出，目前已派遣專業船隻進行黑盒子定位，並偵測到斷斷續續的訊號。但由於海象不佳，需待海象良好時再出港精確定位。

空軍1月12日晚間表示，12日共出動6架空軍軍機、2艘海軍艦艇及7艘海巡署艦艇持續搜救。

海委會主委管碧玲於1月13日晚間於臉書發文，海巡署部隊不分晝夜仍在努力。另外，國家海洋研究院研究人員，則使用聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船出海探測，也初步取得黑盒子的定位範圍。

「台灣戰機沒墜毀，飛官已投共」說法為謠言慣用套路

「台灣戰機沒墜毀，飛官已投共」說法已不是第一次出現，當台灣不幸發生空軍墜機事件，網路就會出現相關敘事。查核中心也曾在2022年揭露此類謠言套路。

戰略學者林穎佑表示，這類假訊息多半來自中共政權或相關網軍，目的在於營造「連台灣飛官都不認同國家、選擇叛逃中國」的印象，進一步傳達「連軍人都不支持政府、不願保衛國家，為何人民還要支持政府」的訊息。

林穎佑說明，民眾面對類似內容，應先停看聽、避免轉傳，並做好查證，必要時也可向身邊散布錯誤訊息者加以說明澄清。