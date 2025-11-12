網傳捐巨資換IPAC演講 刑事局送辦2男網友

（中央社記者黃麗芸台北12日電）網傳不實訊息，聲稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有不實哏圖散布。刑事局今天表示，接獲舉報後，涉案陳男和盧男已到案調查完畢，將依法偵辦、裁處。

副總統蕭美琴結束在布魯塞爾的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會演講行程，9日清晨搭機返台。但網路出現不實訊息，聲稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。

總統府發言人郭雅慧9日表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理。

警政署刑事局偵查第三大隊下午透過新聞稿表示，9日接獲舉報指盧姓男網友製作蕭副總統赴歐洲議會演講的不實哏圖並散布；另外，陳姓男網友也在社群軟體散布上述不實貼圖，並留言稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」的不實訊息。

由於2名男網友涉違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定。刑事局依法調查偵辦相關錯假訊息，53歲盧男和41歲陳男分別於昨天和今天到案調查完畢。

據悉，自行開業的北市盧男向來熱中政治，他到案後坦承不諱；另外，同樣熱中政治的陳男下午才自日本返台，他說自己只是開玩笑而已。

全案詢後，將2男依違反社維法移送台北地方法院簡易庭依法裁處。

刑事局強調，對於各種流傳的訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實之資訊時，也應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息之傳播者。（編輯：黃名璽）1141112