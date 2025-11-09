網傳捐巨資換IPAC演講 府：惡意捏造已報警調查

（中央社記者葉素萍台北9日電）網路出現不實訊息，聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。總統府發言人郭雅慧今天表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理。

副總統蕭美琴結束在布魯塞爾的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會演講行程，今天清晨搭機返台，她在國賓門發表談話表示，台灣國際處境很困難，但始終沒退縮；她相信台灣人民與世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。

總統府表示，網路出現不實訊息聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。

郭雅慧指出，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理；呼籲各界勿轉傳未經查證的訊息，以訛傳訛、打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。（編輯：林克倫）1141109