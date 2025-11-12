網傳捐巨資換IPAC演講 涉案陳男返台被刑事局詢問

（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）網傳不實訊息，稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。涉嫌發文的陳男今天返台強調是轉發，認為「這是一個反串文，有犯什麼法」，刑事局已請陳男協助釐清。

副總統蕭美琴結束在布魯塞爾的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會演講行程，9日清晨搭機返台。但網路出現不實訊息，聲稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。

總統府發言人郭雅慧9日表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理；網紅「四叉貓」劉宇也發文表示找到造謠網友的身分，並公開社群帳號、車牌號碼等資料。

涉嫌發文的陳男今天下午自日本搭機返台，對於記者詢問為何發文，陳男表示，社群媒體Threads上很多人在講他只是轉發，光是「法國BBC」就夠扯了，「會把它當真的人是腦子有問題，正常人都看得出來」，他說，下方許多人留言回應「法國BBC？」這一看就是個反串文。

陳男強調自己就是轉發，「我覺得這個東西太好笑了，必須要轉發」，對於記者詢問男子認為這樣的行為有沒有犯法，陳男說「這是一個反串文，有犯什麼法，我就是覺得它好笑才Po，現在連發自己覺得好笑的文章都不可以了嗎，台灣現在變成這樣了嗎」。

刑事局也派員到桃園國際機場，並請陳男協助釐清案情，陳男也願意協助調查。（編輯：張銘坤）1141112