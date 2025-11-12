網傳捐80億歐元換蕭美琴歐州議會演講 刑事局逮2人到案

刑事局於11、12日分別通知涉嫌於網路造謠指出「副總統蕭美琴赴歐洲議會演講為我國捐贈80億歐元」的盧姓男子與陳姓男子到案。（圖／翻攝畫面）

副總統蕭美琴日前前往歐洲議會參與「對中政策跨國議會聯盟峰會IPAC」並發表演說，不過卻有網路傳言指出，蕭美琴能前往歐洲議會發表演說，為「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」。刑事局獲報後，10日先是將不實訊息下架，同時追蹤IP位址，鎖定53歲的盧姓男子與41歲的陳姓男子涉嫌重大，分別於11、12日將2人通知到案，其中陳姓男子於日本返國時於機場遭警方通知到案。

警方掌握IP位址後，11日先是鎖定53歲的盧姓男子涉嫌重大，盧男到案後坦承確實有製作蕭美錢復歐盟議會演講之不實梗圖；而另一名41歲的陳姓男子，警方掌握陳男12日於日本返台，陳男因不慎腰部扭傷，被人一路以輪椅推行，警方也於機場火速通知陳男到案。

據悉，陳男到案後坦承確實有於社群軟體轉發不實消息梗圖，並留言稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」一事，但陳男也強調，梗圖是轉傳，不實文字訊息也是轉貼他人貼文。全案後續也依照《社會秩序維護法》第63條第1項第5款移送台北地院簡易庭裁處。

刑事局強調，對於各種流傳之訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實之資訊時，亦應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息之傳播者，共同維護網路環境純淨。

