網傳攻擊高雄車站 卓揆：加速追查行為人

記者吳典叡／臺北報導

臺北車站、臺北捷運及中山站周邊19日晚間接連發生持刀隨機傷人案，行政院長卓榮泰今（20）日指出，對於網路貼文下一個攻擊地點是高雄車站，警方已經從昨天就透過系統全力追查IP，除了會加速查出行為人之外，也希望大家以此為鑑，不要傳播這類訊息。

卓揆今天上午前往三軍總醫院慰問隨機襲擊事件傷者及家屬後表示，誠品的受傷員工經過醫院細心照料，目前復原情況良好。

對於昨天襲擊事件發生後，Threads上有不明帳號貼文聲稱嫌犯張文是他兄弟，並預告下一個地點是高雄車站。卓揆表示，這起攻擊事件對社會帶來很大震撼，政府會重新檢討很多工作，同時要拜託社會減少這種不實在、不正常的訊息互相傳遞；至於在網路上肆意傳播這種惡意發言的發文者，昨天就透過各種警方系統全力追查IP，要找出這名行為人。

卓揆表示，現在正是民眾需要安心的時刻，非常痛恨這樣的行為，為社會帶來負面影響，一定會加速加快追查，也希望大家以此為鑑，不要傳播這類訊息。

對於發生隨機傷人案，卓揆指出，對於網路貼文的惡意傳聞，除加速查出行為人之外，希望大家以此為鑑，不要傳播這類訊息。（行政院提供）