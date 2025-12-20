網傳攻擊高雄車站 卓榮泰：全力追查散布者

行政院長卓榮泰今天(20日)到醫院探視在台北車站、南西誠品攻擊事件中的傷者及罹難者家屬。對於有人在網站上揚言下個目標是高雄車站，卓榮泰表示已要求警方盡速找出散布者，他也呼籲民眾勿轉傳不實或不正常訊息，給政府及台灣多一點時間與信心，政府會努力將真相還給社會大眾。

台北車站捷運站及中山站南西誠品19日晚間發生無差別攻擊事件，目前已造成包括兇嫌共4人死亡，多人受傷，行政院長卓榮泰今天上午先後前往內湖三軍總醫院、馬偕醫院慰問傷者及家屬。

卓榮泰說明三總收治的受傷民眾是誠品的職員，當時在二樓，兇嫌張文和他沒有任何接觸便直接向其右胸揮刀，但所幸沒有傷及肺部等重要器官。卓榮泰感謝醫療團隊的細心照顧，也希望傷者能早日恢復。在馬偕醫院收治的傷者則是名路人，因失血過多，醫療團隊雖全力搶救，仍於今天凌晨不治，家屬表達希望能查出兇嫌的動機及事件原因。

對於19日事件發生後，網路上有人貼文自稱與兇嫌張文是「一個組織」，更揚言下個目標是「高雄車站」。卓榮泰表示，這起事件對台灣社會造成很大的震撼，政府要重新檢討許多工作，他要拜託大眾不要傳遞不實、不正常的訊息。警方也已從19日開始透過各種系統全力且加速追查，要找出IP及散布者。卓榮泰：『(原音)我們已經透過種種的管道，要揪出這種危害社會動亂的份子出來，大家也對這種有一些不實的消息，不應該傳遞的訊息，大家不要做不必要的傳播，這樣才能保持最起碼的安定，給政府多一點時間跟信心，給台灣多一點時間跟信心，我們一定努力讓這個事件真相還給社會大眾。』

卓榮泰強調，政府會了解其犯罪動機、原因，該檢討或加強之處都會一併處理。從事件發生後，所有國內重要的鐵公路、捷運、航空站、車站也都加強戒備，見警率增加，警員配備也增加，他希望能持續一段時間，務必要讓國人安心。