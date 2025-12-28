網傳政府將發1萬2千元！事實查核中心打假：純屬虛構

社群平台近期流傳多支影片，稱政府將於春節發放「長者綜合生活補助」，經查核為假訊息。（圖／翻攝自事實查核中心官網）





近日網路上流傳一段疑似由AI生成的影片，聲稱政府將於2026年春節期間發放每人12,000元的「長者綜合生活補助」，專門提供給65歲以上長者。對此，台灣事實查核中心已發文澄清，該訊息為錯誤資訊，內容純屬虛構，實際上各地並無任何相關補助計畫。

網傳政府補助訊息 為AI生成假影片

台灣事實查核中心發布公告指出，近期社群平台上流傳多個版本的影片，內容高度雷同，聲稱政府將於2026年春節針對65歲以上長者發放「長者綜合生活補助」，包括春節慰問金、年度物價聯動補助及冬季補助等三項津貼，總金額達12,000元。

廣告 廣告

此外，網傳的YouTube影片經檢測發現極可能為AI生成，影片資訊欄也標示「聲音或影像經過大幅編輯或為數位生成」，且未引述任何官方來源。影片中使用中國習慣用語，如稱「視頻」，頻道名稱「銀發」亦疑由簡體字轉換而來，顯示來源非可信。事實查核中心提醒，民眾應提高警覺，勿輕信網路訊息，以官方公告為準。

警方、中央機關澄清

新北市警方近日澄清，網路流傳影片所稱之訊息，並非中央或地方機關發布公告。查核記者透過關鍵字搜尋各縣市政府網站，並向多個地方政府包括台北市、新北市、苗栗縣查證，均表示沒有網傳所述補助金相關規定。部分縣市確實有春節禮金或慰問金制度，但發放對象與金額不一，並無統一標準。

以台北市為例，春節慰問金僅針對低收入戶發放，戶代表2000元，其餘家庭成員每人1000元；苗栗縣則針對年滿65歲長者及滿55歲以上原住民，需設籍滿一年，每人發放1000元，且必須於2025年1月1日前設籍，並於2026年1月1日達到年齡資格。各地政府指出，春節禮金的發放標準會依救助目的及財政狀況訂定，民眾應向當地社會局查詢，避免聽信網路謠傳。