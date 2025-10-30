網傳新北三重水流公市場販售現宰豬肉 市府稽查確認解凍後出售

台中爆發非洲豬瘟，中央與地方持續疫調，啟動第二輪強化防疫措施。網傳新北市三重區水流公市場，有攤商販售現宰豬肉，農業局和經發局市場處聯合稽查小組今天前往稽查，確認攤商是昨天（29日）將冷凍豬肉解凍後出售，業者並且出示屠宰證明，並無違規。

網傳新北市三重區水流公市場有攤商販售現宰豬肉，市府30日前往稽查發現，攤商是29日將冷凍豬肉解凍後出售，業者也出示合法屠宰證明，確認並無違規。（圖／新北市政府提供）

新北市政府發布新聞指出，網傳仍有攤商販售豬肉，新北市府農業局及經發局市場處今天上午前往三重區水流公市場稽查。豬肉攤商說明，昨天是將冷凍豬肉解凍後出售，現場並出示屠宰證明，市府聯合稽查小組確認無違規之處。

新北市府官員表示，持續掌握新北養豬場與屠宰場防疫、豬肉禁宰、禁運政策執行情形，並定期參加中央防疫會議與回報。

農業局長諶錫輝昨天接受聯訪時也表示，農業局近期前往曾遭查獲私宰的三芝區、蘆洲區、金山區的「黑戶」訪查，以防堵疫情漏洞，稽查結果並未發現私宰。

新北市環保局官員今天接受中央社記者電訪說明，禁止廚餘養豬後，新北市每天處理團膳業者與餐廳廚餘約100公噸，都載運前往樹林焚化廠、新店焚化廠焚燒。至於養豬戶申報廚餘養豬的狀況，環保局會前往中央的系統勾稽，如果發現漏報或嚴重缺失，會要求改正甚至聯合現場稽查。官員說，近期也加強查察養豬戶回報廚餘蒸煮設備空槽的影片或照片。

行政院已於10月22日起宣布豬肉禁宰、禁運，若違反相關規定，最高可罰100萬元，再度提醒民眾勿購買來路不明肉品。新北市經發局市場處表示，加強對新北市公有零售市場及民有攤集區，宣導非洲豬瘟防疫資訊，截至29日已累計宣導149座市場。

責任主編：于維寧