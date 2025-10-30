網傳新北水流公市場販售豬肉 市府：解凍後出售

（中央社記者黃旭昇、曹亞沿新北30日電）新北市政府今天表示，網傳三重區水流公市場有攤商販售現宰豬肉，前往稽查後發現，攤商在29日將冷凍豬肉解凍後出售，並出示屠宰證明，確認無違規情事。

台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活體豬禁宰、禁運15天。新北市府官員今天下午表示，持續掌握新北養豬場與屠宰場防疫，及豬肉禁載、禁運政策執行情形，並定期參加中央防疫會議與回報。

新北市府發布新聞稿表示，網傳仍有攤商販售豬肉，農業局及經發局市場處人員今天上午前往三重區水流公市場稽查；豬肉攤商表示，29日是將冷凍豬肉解凍後出售，並出示屠宰證明，市府聯合稽查小組確認無違規之處。

農業局長諶錫輝29日接受聯訪時也表示，農業局近期前往曾遭查獲私宰的三芝區、蘆洲區、金山區「黑戶」訪查，以防堵疫情漏洞，稽查結果並未發現私宰。

環保局官員下午接受中央社記者電訪表示，禁止廚餘養豬後，新北市每天處理團膳業者與餐廳廚餘約100公噸，都載運前往樹林焚化廠、新店焚化廠焚燒。

至於養豬戶申報廚餘養豬的狀況，環保局會前往中央的系統勾稽，如果發現漏報或嚴重缺失，將要求改正、甚至聯合現場稽查。官員說，近期也加強查察養豬戶回報廚餘蒸煮設備空槽的影片或照片。

新北市府表示，行政院已於10月22日起宣布豬肉禁宰、禁運，若違反相關規定，最高可罰新台幣100萬元，提醒民眾勿購買來路不明肉品。

此外，市場處表示，加強對新北市公有零售市場及民有攤集區，宣導非洲豬瘟防疫資訊，截至29日已累計宣導149座市場。（編輯：吳素柔）1141030