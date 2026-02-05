即時中心／林耿郁報導

近期央行宣布新台幣鈔票即將改版，並推出12主題供民眾票選；但網路上已出現許多宣稱「新版新台幣」鈔券之圖案，對此央行重申「皆非本行所發布」，歡迎民眾積極參與投票，選出下一版的新台幣設計主題。

假的！央行於1月27日啟動「台灣之美」新版新台幣面額主題票選活動，該活動係以文字方式說明12項面額主題選項之構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。

如今網路上已出現各種假借票選活動之名，流傳之相關鈔券圖案，但皆非央行所發布，亦非任何規畫中之內容，請民眾切勿輕信或轉傳。

央行強調，後續如有新台幣鈔券改版相關重要訊息，均將透過官方管道對外發布，籲請各界以央行正式發布之公告為準，避免轉傳未經查證之訊息，共同維護資訊正確性。

另外，有關「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，將持續進行至2月13日17時止；央行歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。

原文出處：快新聞／網傳新台幣改版「預覽圖」攏係假！央行：尚未設計、請踴躍投票

