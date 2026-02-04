網傳新台幣鈔票改版圖樣 央行澄清：AI生成

中央銀行日前啟動新台幣鈔票改版，將以「台灣之美」作為系列主題，這次共有12項面額主題，讓民眾進行網路投票，不過仔細看，投票的選項通通只有文字形式來描述面額主題，卻看不到各種主題的圖樣。

台北市民王小姐認為，「我覺得還需要看實景，不過我覺得幹嘛要再花這些冤枉錢。」

台北市民許小姐則說：「只能用文字來敘述的話會不太清楚，所以投的時候可能投了，但是最後長的不是你想的那樣。」

只是新鈔主題網路投票活動明明要到2月13日才結束，但是網路卻提前出現4張，面額100元、500元、1000元和2000元的圖樣，從百合花、向日葵、台灣黑熊到台灣藍鵲都有，還引起討論。

不過，實際上央行還沒公布新版鈔票樣式，網傳圖片都是AI生成。央行表示，目前網路流傳多張，宣稱新版新台幣鈔票圖樣，都不是央行發布，特此澄清。

中央銀行發行局副局長邱秀珍指出，「該活動係以文字方式說明12項面額主題選項之構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案，網路上各種假借票選活動之名流傳之相關鈔券圖案，皆非本行所發布。」

這次投票的面額主題，包含和諧共融 、民俗節慶，以及藝術美學到女性的光輝，共12項主題。但票選活動都以文字方式，說明12項面額主題選項構想，並沒有公布任何新版鈔券設計圖案。

雖然新鈔設計引起話題，但隨著數位轉帳越來越方便，日前央行也鼓勵民眾，過年包紅包，可以用數位形式，來進行紅包互贈傳遞心意。

台北市民蘇先生表達偏好，「現鈔，因為拿現金感覺比較爽。」

台北市民王先生認為，「長輩紅包的話，是拿現金比較方便比較有感覺啦。」

針對數位紅包，民眾有不同看法，央行則表示，透過發放數位紅包，不僅能避開人潮，也能節省社會資源，達到數位轉型的效果。

