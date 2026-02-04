網傳新版台幣圖案攏係假！央行闢謠：僅文字票選、民眾勿轉傳誤信

央行發行局局長鄧延達月前說明台灣之美系列鈔券面額主題。廖瑞祥攝



自從中央銀行啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，網路或社團群組陸續流傳聲稱為「新版」新台幣鈔券的圖案。央行今（2/4）日表示，網路流傳的圖案皆非央行所發布，後續若有相關改版的重要訊息，都會透過官方管道發布，請民眾切勿輕信或轉發。

自央行啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，網路或部分社群平台流傳新版的新台幣圖案。讀者提供

根據讀者提供的訊息，近來在社群平台中流傳新版的新台幣鈔券圖案，引發不少討論。央行今天發布聲明，自1月27日啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，該活動係以文字方式說明12項面額主題選項的構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。

央行強調，網路上各種假借票選活動之名，流傳之相關鈔券圖案，皆非央行所發布，亦非任何規畫中的內容，請民眾切勿輕信或轉傳。後續如有新台幣鈔券改版相關重要訊息，均將透過官方管道對外發布，籲請各界以央行正式發布的公告為準，避免轉傳未經查證的訊息，共同維護資訊正確性。

央行提醒，有關「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，將持續進行至2月13日下午5時為止，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。

