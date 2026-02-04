網傳新版新台幣鈔券圖 央行：非本行發布、勿輕信

（中央社記者趙敏雅台北4日電）中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題，開放民眾票選。近日網路流傳多張宣稱為新版新台幣鈔券的圖案，央行今天澄清，「皆非本行所發布，亦非任何規畫中之內容」，請民眾切勿輕信或轉傳。

央行自115年1月27日上午10時起至2月13日下午5時止，開放民眾於央行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選。

近期網路上流傳多張圖片，宣稱是新版新台幣鈔券的圖案。對此，央行發布新聞稿澄清，1月27日啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，該活動是以文字方式說明12項面額主題選項的構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。

廣告 廣告

央行強調，網路上各種假借票選活動之名，流傳相關鈔券圖案，皆非央行所發布，也非任何規劃中的內容，請民眾切勿輕信或轉傳。

央行表示，後續若有新台幣鈔券改版相關重要訊息，均將透過官方管道對外發布，呼籲各界以央行正式發布的公告為準，避免轉傳未經查證的訊息，共同維護資訊正確性。（編輯：黃國倫）1150204