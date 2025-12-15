網傳春節長者補助1萬2？ 永和警：假消息勿受騙

《圖說》永和分局強調網傳「2026年春節特別慰問金」、「最高 1 萬 2,000 元春節長者綜合性生活補助」，屬虛構不實訊息，請民眾勿信、勿轉傳。〈永和分局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市部分銀髮族信以為真網傳可領取「最高 1 萬 2,000 元春節長者綜合性生活補助」！新北市永和警分局今〈15〉日表示，經查證後，內容均屬虛構不實訊息，迄今並無任何中央或地方機關發布相關補助公告，請民眾勿信、勿轉傳。除向社群官方及數發部「網路詐騙通報查詢網」APP通報該網址下架，並將持續偵蒐追查。

永和分局指出，近日永和區多位里長及區公所反映，轄內長者於YouTube網路平台，觀看標題為「台灣12月隱藏福利曝光」、「12月30日截止」、「完成這步立刻入帳」等影片，內容宣稱「2026年春節特別慰問金」、「年度物價聯動補助」、「冬季健康關懷」等，並提及銀髮族可領取「最高 1 萬 2,000 元春節長者綜合性生活補助」，致使部分長者信以為真，已有受騙風險。

永和分局及永和區公所經查證後強調，該等內容均屬虛構不實訊息，迄今並無任何中央或地方機關發布相關補助公告，請民眾勿信、勿轉傳。本分局已即時向社群官方及數發部「網路詐騙通報查詢網」APP通報該網址下架，並將持續偵蒐追查。

《圖說》永和分局呼籲，如遇疑似詐騙網站或廣告請撥打165專線查詢，以確保自身財產安全。〈永和分局提供〉

永和分局長蔣叔君與永和區長周慶珍為防堵網路詐騙訊息擴散，共同研商，建立由里長協助通報網路詐騙訊息之檢舉下架機制，強化假訊息即時辨識與處理作為，降低長者受害風險。

蔣叔君強調，詐騙集團常以「填寫個資」、「加LINE聯繫」、「帳戶認證」等話術誘導民眾，後續再以各種名目要求匯款，甚至派遣車手到府收取所謂「保證金」，民眾切勿輕信及轉傳網路假消息，如遇疑似詐騙網站或廣告請撥打165專線查詢，以確保自身財產安全。