網傳桃園市自來水水質異常 桃市府駁斥：台水監測無異常

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕近日網路社群平台流傳「桃園市自來水水質疑似異常，導致部分市民落髮」等訊息，桃市府今(3)日鄭重澄清，桃園市自來水是由台灣自來水公司第二區管理處供應，針對網傳訊息，經與台水聯繫後確認，供應端水質監測部分並無異常，台水將啟動查證與回應機制，並加強監測水質，確保民眾飲水安全無虞，此網傳訊息並無事實依據，請民眾勿受不實謠言影響。

台水公司說明，桃園地區自來水水源均來自於石門水庫所生產自來水，從水源頭到用戶水龍頭都有層層把關，在水源部分將依規定檢測水質，此外，桃市府環保局每季針對淨水場原水水質抽測，目前抽測結果皆符合飲用水水源水質標準，如有異常，環保局會立即通知改善直到符合標準，另在淨水場部分除有線上水質監測儀器把關，操作人員每2小時檢測基本水質，每週定期檢測微生物、氨氮、鐵、錳、鋁，用戶配水部分除每1行政區設有線上水質監測站並將數據上傳至網站供民眾查詢，台水公司自行檢測68項，相關水質數據亦會公告在台水公司網站用水宣導項下供民眾查詢；另有關民眾反映水有消毒水味道，依飲用水水質標準，需有足夠餘氯以抑制細菌生長，確保民眾飲用水安全。

桃市府表示，將持續與台灣自來水公司密切合作，確保供水品質穩定，讓民眾安心用水，如民眾對家中用水仍有疑問，可撥打台水公司24小時服務專線1910及市民專線1999。

