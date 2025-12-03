網傳桃園自來水質異常 市府闢謠：水質監測正常

（中央社記者葉臻桃園3日電）桃園市政府今天表示，網路流傳「桃園市自來水水質疑似異常，導致部分市民落髮」為不實謠言，已與台灣自來水公司確認，供應端水質監測部分並無異常，網傳訊息並無事實依據。

市府表示，桃園市自來水是由台灣自來水公司第二區管理處供應，經與台水確認，供應端水質監測部分並無異常；環保局每季皆有針對淨水場原水水質抽測，目前抽測結果皆符合「飲用水水源水質標準」，如有異常，會立即通知改善直到符合標準。

市府也說，淨水場部分有線上水質監測儀器把關，操作人員每2小時檢測基本水質，每週定期檢測微生物、氨氮、鐵、錳、鋁，用戶配水部分除每一行政區設有線上水質監測站，也會將數據上傳至網站供民眾查詢。

台水公司說明，桃園地區自來水水源均來自石門水庫所生產自來水，從水源頭到用戶水龍頭都有層層把關，在水源部分將依規定檢測水質。

台水公司表示，自行檢測68項相關水質數據也會公告在台水公司網站用水宣導項下供民眾查詢；有關民眾反映水有消毒水味道，依「飲用水水質標準」確保自來水安全，需有足夠餘氯才能抑制細菌生長。（編輯：張銘坤）1141203