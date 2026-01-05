網傳殲-16零下30度起飛 張延廷評：整體訓練難度「明顯升高」

近日網路頻傳大陸北疆某機場的殲-16戰機在零下30度的極寒環境下仍執行起飛訓練的相關圖文，肯定飛行員在嚴苛條件下的實戰能力。對此，前空軍副司令張延廷4日指出，這類訓練代表整體難度「明顯升高」；也代表整個系統在極端環境下是否仍能「運作自如」的綜合考驗，目的在驗證戰力。

近日網路頻傳大陸北疆某機場的殲-16戰機在零下30度的極寒環境下仍執行起飛訓練的相關圖文，引發討論。（中天新聞）

張延廷4日在中天節目《中天辣晚報》中分析，這代表訓練的難度加高了，戰機在低溫環境下，首先面臨的就是發動機啟動問題。一般情況下，引擎滑油在低溫時會變得相當濃稠，啟動本就困難，若沒有專門的加溫設備，更是雪上加霜；而且燃油同樣會因低溫而濃稠，流動性下降，而燃油噴嘴孔徑極細，幾乎與頭髮般粗細，在尚未加溫的瞬間，燃油能否順利噴射、正常燃燒，都是關鍵挑戰，液壓油在低溫狀態下亦是如此。

張延廷續指，為了讓系統在極寒條件下維持穩定運作，滑油、燃油乃至液壓油，往往都需要添加特殊添加物，以確保流動順暢，否則液壓系統在低溫下同樣可能因油品濃稠而反應遲滯，影響整體操控與安全。

前空軍副司令張延廷。（中天新聞）

張延廷提醒，低溫的影響不只在地面。若海平面溫度已達零下30度，飛行高度每上升1000英尺，氣溫還會再下降約2度；當戰機爬升至3萬6000英尺巡航高度時，外界溫度可能降至零下70至80度。

張延廷說，在這種極端環境下，飛機各部位金屬材質是否會變脆、不同材質之間的耐受差異，甚至雷達等複合材料能否正常運作，都是必須全面納入評估的關鍵，其他像是跑道結冰、容易打滑、失控也都是問題，需要考量，這些狀況在亞熱帶的地區都遇不到。

張延廷總結指出，重點這是在北部戰區，且飛行員不太可能調來調去輪訓；而是針對各地方天候不同做出不同的訓練。不過他強調，能在如此嚴苛氣候下完成起飛與訓練，確實展現出高強度的作戰準備，但背後牽涉的，並非單一裝備或人員表現，而是整個系統在極端環境下是否仍能「運作自如」的綜合考驗。

