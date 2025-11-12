網傳沈伯洋追殺陸配報告 台灣民主實驗室：根本不存在
民進黨立委沈伯洋遭對岸指控追殺大陸籍配偶，社群媒體出現大量帳號討論此議題。有網友在Threads上指稱，台灣民主實驗室（DoubleThink Lab）的研究報告載明「兩岸婚姻被列為中共社會滲透影響力」、「中國籍配偶列為國安高危險群體」，並質問曾擔任該實驗室理事長的沈伯洋「要裝到什麼時候」？
台灣民主實驗室11日發出聲明澄清，強調自2019年創立以來，從不存在這篇報告。該貼文引述的AI對話截圖中所提供的報告連結，完全為無效連結，「dtt.tw」也不是該機構使用的網域。
台灣民主實驗室指出，該機構的短網址是「dtl.tw」，這篇報告從頭到尾不存在，相關頁碼引用全部是AI幻覺生成的內容。此事件凸顯數位素養與基本資訊查證，在台灣仍有推廣落實的必要。
該實驗室說明，長期以來針對大陸影響力、認知作戰、介選的研究，關注的都是行為與機制，例如資訊操弄網絡、協同性操作、資金與組織鏈結，以及影響擴散模式。由該實驗室主導的China Index全球中國影響力指數，更彙整涵蓋國內政治、學術、媒體、經濟、社會等九大領域，共99項指標，用以衡量各國受到大陸統戰影響的結構與路徑。
台灣民主實驗室強調，上述指標中，沒有任何一項以「中國籍配偶」作為風險項目，「我們的研究從不以身分貼標，而是以可驗證的行為與制度性現象為分析對象」。
該實驗室提醒，AI工具已在日常快速普及，也很遺憾的被運用在各種可能影響民主社會的資訊操弄上。在使用AI時，務必記得多方查證、保持判斷力。目前AI仍會出現俗稱「AI幻覺」的情形，也就是一本正經地說出不正確的內容。
