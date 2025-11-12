網傳沈伯洋「污名化陸配」報告 台灣民主實驗室駁斥：全是AI幻覺生成

▲ 圖/取自資料照

​民進黨立委沈伯洋日前被中國發布通緝，聲稱他追殺中國籍配偶，更遭網友指控擔任「台灣民主實驗室」的理事長時，疑似透過研究與報告污名化在台中國籍配偶群，並曬出研究報告畫面。對此，「台灣民主實驗室」出面反駁，表示這篇報告從頭到尾不存在，相關頁碼引用也全部是AI幻覺生成的內容。

有網友社群平台Threads曝光一份「中國籍配偶列為國安高危險群體」的報告，質問沈伯洋是創始人，報告中就寫了「兩岸婚姻被列為中共社會滲透影響力」，「你要裝到什麼時候？」

「台灣民主實驗室」則反駁，表示台灣民主實驗室自2019年創立以來，從不存在這一篇報告，該貼文內引述的AI對話截圖中所闡明的報告連結（https://dtt.tw/research/chi-influence-operation），完全為無效連結，dtt.tw 也不是他們在使用的網域，他們機構的短網址是用dtl.tw，但這篇報告從頭到尾不存在，相關頁碼引用也全部是AI幻覺生成的內容，由此可見數位素養與基本資訊查證，仍在台灣有推廣落實的必要。

「台灣民主實驗室」說，一直以來，他們針對中國影響力、認知作戰、介選有關的研究，關注的是都行為與機制，例如資訊操弄網絡、協同性操作、資金與組織鏈結、以及影響擴散模式；由他們主導的China Index全球中國影響力指數，更彙整涵蓋國內政治、學術、媒體、經濟、社會等九大領域、共 99 項指標，用以衡量各國受到中國統戰影響的結構與路徑。上述指標中，沒有任何一項以「中國籍配偶」作為風險項目，他們的研究從不以身份貼標，而是以可驗證的行為與制度性現象為分析對象。

「台灣民主實驗室」也提醒，AI工具已在日常快速普及，也很遺憾的被運用在各種可能影響民主社會的資訊操弄上，因此在使用AI時，務必記得多方查證、保持判斷力，目前AI會出現俗稱「AI幻覺」的情形，也就是一本正經地說出不正確的內容。

