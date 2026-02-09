網傳海水浴場怪男靠太近 警加強巡邏逮41歲男涉性騷擾

cnews204260209a14

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

有網友在昨（8）日貼文指稱，高雄市旗津海水浴場，疑似有陌生男子，會突然靠近單身女子，已涉嫌有滋擾情形。鼓山警分局表示，雖未接獲相關報案，但為維護市民安全，仍立即主動派員前往了解並加強巡邏，務求淨化遊憩環境。員警到場查證，影片中涉嫌騷擾女子的41歲陳姓男子，行為可能涉嫌違反性騷擾防治法。除當場對他進行嚴正告誡，也要求他不得再有任何滋擾或騷擾他人的行為。

有女網友指控，陳姓男子當天戴著漁夫帽、黑色眼鏡、身穿黑色襯衫，還披著披肩。除了會直盯著海邊拍照的女子，甚至會靠近陌生女子背後，由於距離太靠近，一度嚇壞現場女遊客。而陳姓男子面對員警詢問時，則自稱只是想找個女朋友，並沒有惡意。

鼓山警分局呼籲，民眾於公共場所，如遇陌生人言語或行為騷擾，請務必保持冷靜，並立即撥打110報案。警方對於任何違法滋事行為絕不寬貸，以確保市民與遊客的安全。

照片來源：高雄市警方提供

