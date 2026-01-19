網傳涉300萬金錢交易 北市議員擬參選人劉品妡提告

（中央社記者謝君臨、林長順台北19日電）民進黨籍台北市大安、文山區市議員擬參選人劉品妡今天表示，社群平台及通訊群組近日流傳她涉及「300萬元金錢交易」等不實指控，為正視聽，她上午至北檢提告加重誹謗罪。

前台北市議員趙怡翔辦公室執行長劉品妡今天在同黨立委林楚茵、律師房彥輝陪同下，前往台北地檢署提告。

劉品妡說，初選可以競爭，但不能用「編劇式謠言」摧毀人格、污染民主程序；面對把謠言當武器的操作，必須依法追究散布者及轉傳來源的法律責任。她說，提告是為了捍衛前老闆、現任國安會副秘書長趙怡翔，以及整個團隊多年累積的名譽，拒絕讓抹黑隨意拖累他人。

林楚茵表示，台灣的民主與選舉制度得來不易，是許多前輩努力奮鬥結果，絕不容許有心人士透過Line等封閉式群組散布抹黑言論，將民主空間染黑；她強調：「言論自由不等於造謠免責」。

房彥輝說，此案已完成相關截圖與具體事證蒐證，今天正式依刑法加重誹謗罪提出告訴，盼檢警進一步追查犯罪源頭與傳播鏈，讓造謠者付出法律代價，以正社會視聽。

劉品妡、林楚茵共同呼籲，請各界停止散布與轉傳未經查證訊息，只有透過法律行動終結抹黑文化，才能還給選民一個透明環境，讓政治回歸對公共事務的理性討論。（編輯：陳仁華）1150119