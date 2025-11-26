網傳深圳消防車直接赴港救火 港府：目前未向大陸要求支援

香港大埔的宏福苑高樓住宅群，週三（11/26）下午發生火災，延燒至今天（11/27）凌晨尚未撲滅。美聯社



香港大埔宏福苑高樓住宅群昨天（11/26）下午發生大火，共延燒7棟大樓，至今（11/27）凌晨尚未撲滅。社群平台流傳影片，盛傳有來自廣東深圳的消防車直接過關赴港支援。香港政府昨晚表示，香港消防處目前並未向中國大陸要求支援。

香港《Yahoo新聞》報導，包括小紅書等中國社群平台昨晚流傳影片，顯示有消防車在深圳蓮塘口岸過境，發文者宣稱是出發支援香港的消防車。

報導稱，香港政府新聞處昨晚10時20分回應稱，消防處表示目前沒有向中國大陸要求支援。

報導稱，香港政府於去年六月曾簽署《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》，若香港出現極端情況，導致救援資源緊張機制，按機制可向廣東省人民政府和澳門特別行政區政府提出支援請求。

今年3月，「粵港澳」三地消防單位曾在香港舉辦大灣區應急救援聯合演練。當時港政曾發出新聞稿，表示有4台廣東省消防車以「兩地車牌」於深圳灣口岸「直接過關」到港參與演練。

至今天凌晨，這起火災已經延燒了十餘小時，已證實44人死亡，另有279人失聯。

香港特區行政長官李家超表示，他極度重視這次事件，已指示首先要撲滅火災及救治居民。他宣稱香港消防處有足夠能力滅火，共調動140多輛消防車及60多輛救護車，救援人員共800多人。他表示，已指示消防局動用所有資源及人力，全速撲救這次大火，政府所有資源會全力支持這次撲滅火災的工作。

