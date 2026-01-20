網傳焚化爐參訪報名連結 北市環保局：詐騙已報警

（中央社記者陳昱婷台北20日電）網路上近期出現一份要求參與者填寫個資的「北投焚化爐參訪報名表」，台北市環保局表示，此活動不是北投焚化廠主辦或環保局授權辦理，已報警處理，請民眾提高警覺。

台北市環境保護局今天發布新聞稿表示，近日有民眾反映，網路上出現疑似以北投焚化廠名義舉辦活動的「北投焚化爐參訪報名表」，要求填寫個人資料報名活動，經查為詐騙表單，北投焚化廠已報警處理。

北投焚化廠表示，目前僅辦理31日的環境教育活動，此活動已在14日截止報名，沒有其他對外受理報名的活動，且報名資料都依「個人資料保護法」規定妥善管理，將在活動結束後刪除，不另作他用。

北投焚化廠提醒民眾，網傳活動不是焚化廠主辦或環保局授權辦理，請民眾勿填寫來源不明的連結，如對活動內容或相關訊息有疑問，可直接電話洽詢焚化廠多加查證，以確保個人資料安全與自身權益。（編輯：張銘坤）1150120