網傳營建剩餘土石方可入農地？內政部駁斥 綠遺憾：斷章取義

近日網傳「內政部宣布營建剩餘土石方可入農地」引發熱議，內政部昨駁斥相關消息，強調從未宣布。民進黨發言人吳崢今天（21日）嚴正駁斥，內政部及農業部已清楚宣布，政府從未宣布營建剩餘土石方可進入農地，未來也不會修法放寬。特定媒體以聳動標題斷章取義，憑藉偏誤內容不當毀謗執政黨，相關行為令人深感遺憾，對此嚴肅抗議。

外傳「內政部宣佈營建剩餘土石方可入農地」，內政部昨駁斥，既有合法土方去化量能充足，「從未」宣佈營建剩餘土石方可入農地。現行規定若農地改良回填土方，要適合農作物種植之土壤，不得含有砂、石、磚、瓦、混凝土塊等事業廢棄物或其他有害物質。

內政部說明，為了遏止不肖業者回填廢土破壞國土永續，在行政院跨部會協調及各縣市的共同努力下，逐步落實營建剩餘土石方流向管理制度，包括全面導入電子聯單及 清運車輛裝置GPS等措施，強化土方從來源、運輸與最終去化地進行全流程追蹤與管理。

民進黨發言人吳崢今指出，政府守護農業生態環境的態度一貫且堅定，營建剩餘土石方依法不得回填農地。農業部並未修正《農業發展條例施行細則》第2條之1相關規定，法條亦明確規範，除適合種植的土壤外，均不得回填農地，且不因土地所在區位等因素而有所不同，因此絕不可能以合法掩護非法，助長農地淪為棄土天堂。

吳崢進一步指出，內政部同樣從未宣布營建剩餘土石方可進入農地。為妥善解決土方去化問題，國土署已全面盤點可去化的土石方去處，包括臺北港、臺中港、高雄港，以及各縣市大型開發案與合法填埋型土資場等擴增方案，合計可提供約1.5億立方公尺容量，足以因應未來土石方去化需求。

吳崢強調，任何將營建剩餘土石方直接傾倒於農地的行為均屬違法，政府將依法強力執法，絕不寬貸。中央也將持續與地方共同確保土石方管理與去化措施符合法律規範，並積極媒合既有合法土資場協助去化，對於任何破壞農地的行為，必定嚴懲不貸。



