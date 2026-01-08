網傳環球A8男子持30公分長刀揮舞 龜山警曝真相

大華派出所已加強商場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏。圖：讀者提供

位於桃園市龜山區的環球A8購物中心，昨(7)日有民眾PO文表示，晚間7時30分左右，有一名男子從1樓大門口衝進商場，手持約30公分的刀子揮舞、還罵了一串話，隨後快速搭手扶梯往2樓移動。貼文一出，引發民眾恐慌。不過，龜山警分局表示，當天並無接獲相關報案，經警方向商場詢問、調閱監視器，發現並沒有可疑人士，更無人持刀揮舞，只有一名男子帶鐵尺進入商場。疑似是民眾把鐵尺誤當成刀子，不過警方仍會加強巡邏，避免意外發生。

疑似是民眾把鐵尺誤當成刀子。示意圖：讀者提供

網友在Threads發文提到，昨晚環球A8一樓遇到一個男子從大門口衝進來，大聲罵了一串話後，突然拔出一把30公分左右的刀子，很快速的往手扶梯上二樓去。「第一次遇到瘋子在面前拔刀，想想如果他當場砍人的話，我帶著女兒可能很難躲掉吧？整個人到現在還驚魂未定，不知道後來人抓到了沒？希望沒有人受傷。」

對此，龜山分局回應，該時段未曾受理民眾報案，經查詢現場相關人員表示，當時未有民眾持刀揮舞等情，僅有一位民眾攜帶鐵尺進入商場，調閱商場監視器亦無發現相關可疑人物及任何恐慌情事。大華派出所已加強與商場警衛聯繫管道及周邊巡邏，若有發現不法，將立即依法究辦。

