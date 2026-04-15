網傳男子狠踹男童畫面 北市警主動介入查處法辦

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）網路流傳在台北市國父紀念館停車場內有男童遭踹影片，警方今天表示，尚未接獲報案，因涉兒少保護，已主動介入查處並掌握相關人員身分，將通知涉案人到案說明並依法辦理。

社群網站流傳一段影片，在信義區國父紀念館停車場內有名男童突遭疑似父親的男子推倒，隨後還狠踹一腳，造成男童撲倒在地，疑為母親的女子在旁制止，另1名男童則站在一旁、不知所措。

對此，台北市警察局信義分局今天表示，尚未接獲報案，經查此案是於昨天上午7時52分許發生，警方已主動檢視相關影像並介入查處。

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由於案件涉及兒少保護情形，警方已掌握相關人員身分，將通知到案說明並依法辦理。

同時，也依規定通報台北市政府相關單位依權責介入關懷輔導。（編輯：李錫璋）1150415