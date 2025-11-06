網傳盜刷、個資洩暗網 全支付發聲「系統正常」蒐證不排除提告

全支付今強調系統安全無虞。（資料照，翻攝全支付官網）

超市龍頭全聯成立的電子支付子公司全支付，目前累積用戶排名全台第三大，近來傳出盜刷、甚至使用者資料庫遭人於暗網販售，前立委高嘉瑜也發聲關切，對此，全支付今（6日）回應，強調暗網相關內容為不實消息，將保留依法進行告訴權利，另外針對盜刷，全支付指出，為品牌遭假冒行騙，強調與系統安全無關，更非資料外洩所致。

近來有網友透過社群發文指出，全支付遭盜刷20幾筆共8萬多元，且因綁定銀行帳戶，款項被及時轉出無法追回，該事件也被媒體報導；另有網友宣稱「剛看到有人喊暗網有在販售全聯/全支付的使用者資料庫」，質疑資料庫外洩，高嘉瑜因4日於大全聯買到爛地瓜後，先是批評售後客服系統差勁，接著也一路關注全支付議題至今。

廣告 廣告

今（6日）全支付發聲明表示，近日社群出現多則不實貼文及未經查證言論，品牌強調相關貼文內容並非事實，並指出「所謂暗網銷售相關個資，經每筆查詢皆為各種個資拼湊而成，錯誤百出」，且資料部分顯示為簡體字，品牌也呼籲行為已對公司及員工名譽造成不當損害，勿轉載相關不實資訊及言論，全支付也表示已截取相關畫面，針對不實言論部分，將保留依法進行告訴權利。

另外，全支付也針對近期媒體報導詐騙事件說明，指品牌遭外部詐騙集團假冒，經釣魚網站或傳送假活動連結，讓民眾因此輸入個資、OTP驗證碼或信用卡等資料，引發盜刷，全支付強調，該事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致，目前整體系統運作正常，內部資安防護機制穩健，並無任何資料外洩情形。





更多《鏡新聞》報導

美查扣柬埔寨詐騙首腦上千億 3台女、9公司涉案北檢分案偵辦

上勾釣魚簡訊！台南Josh慘遭盜刷5.7萬 曝詐團手法：一步步失去戒心

街口支付掀停用潮 曾被胡亦嘉告的呱吉說話了