網傳知名百貨進駐淡海新市鎮 鄭宇恩釐清招商進度「官方為準」

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

日前網傳Google Maps出現新北市淡水區新市鎮將進駐「遠東sogo新北淡新店」的標籤資訊，位置就在淡海輕軌淡水行政中心站旁，引發許多民眾向市議員鄭宇恩詢問真偽。鄭宇恩對此向主管機關查證後表示，目前輕軌淡水行政中心站旁的土地，除了正在興建的淡金安居社會住宅，另外2筆土地都尚未有明確得標業者，並沒有決定由特定百貨進駐的情況。

針對土地開發現況，鄭宇恩說明由新北市政府捷運工程局辦理的「捷運開發區」，已在2025年底舉辦招商說明會。目前相關單位正在製作招商文件，預計今年3月公告招商、8月開標，等到評選確認投資人後，才能確定開發大樓的具體規劃內容。

至於另一筆由內政部國土署經管的「產業專用區」，鄭宇恩指出招商方案目前仍由內部評估研擬中。由於2筆土地目前都還沒有明確的得標業者，也就是還沒決定由哪家百貨進駐，鄭宇恩提醒市民，雖然討論踴躍反映出大家對地方發展的期待，但現階段仍應以官方發布的招商進度為準，避免誤傳。

鄭宇恩承諾將繼續努力爭取大家期待的各項民生建設，指出除了民間投資，未來會持續督促政府爭取學校、圖書館、醫院、市場及更多民生設施。透過監督土地開發進度，確保各項公共設施能落實到位，致力於提升新市鎮居民的生活品質，讓淡海新市鎮發展更趨完善。

