網傳移工烹食野鳥 台南環團籲勿隨意捕殺護棲地

（中央社記者楊思瑞台南24日電）近日網傳疑有移工捕食保育鳥類黑面琵鷺，警方接獲檢舉後找專家檢視網傳照片，認為應是非保育類的白腹秧雞；但保育團體仍呼籲勿隨意捕殺野鳥，共同重視棲地環境。

近日有民眾在社群網站分享烹煮野鳥心得，上傳照片中，除了有煮好的多種禽肉料理，還包括在棲地活動的黑面琵鷺，警方接獲檢舉找專家檢視照片，認為被煮食的應是非保育類的白腹秧雞。

台南市生態保育學會理事長邱仁武告訴中央社記者，白腹秧雞在台灣算是普遍的留鳥，棲息於低平原海拔1000公尺以下，岸邊植被較密或雜草叢生的河湖、沼澤、水田、灌渠及池塘邊，也可居於公園內較大池塘，台南市學甲濕地就曾有白腹秧雞現蹤。

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐說，現在很少見台灣人捕食野鳥，過去曾發生過有移工捕食保育類水雉，可能在自己國家較少看到這些鳥，在台灣看到覺得新鮮，就捉來吃。

邱仁武表示，白腹秧雞行動小心翼翼，總是在略有遮蔽或較陰暗角落活動，晨昏較活躍，平時較少飛翔，受驚時會急奔入隱密處；曾有多起遭行駛中車輛撞擊死亡案例，而白腹秧雞會發出音似「苦啊~苦啊~」重複叫聲，所以有又「苦惡鳥」、「苦雞母」別名。

他說，雖然不是保育類，但仍呼籲民眾勿隨意捕殺野鳥，共同重視棲息環境與生存安全，避免干擾、騷擾或不當接近野生動物行為。（編輯：陳仁華）1141224