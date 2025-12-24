網傳移工獵食黑面琵鷺？專家鑑定「是白腹秧雞」：任意捕獵仍觸法

黑面琵鷺為第一級「瀕臨絕種野生動物」。（示意圖）

近日有網友質疑，一名越南籍移工疑似在台灣使用彈弓獵捕野鳥食用，甚至將獵捕畫面PO上網炫耀，遭懷疑受害鳥類包含一級保育類動物「黑面琵鷺」，引發社會高度關注。保七總隊第七大隊今（24日）表示，經專家初步鑑定照片，相關鳥類多為白腹秧雞，不過任何獵捕或宰殺一般野生動物的行為仍可能違反《野生動物保育法》，警方將持續調查，若有不法將移送行政機關裁罰。

該名移工經常於社群平台發布以彈弓射擊野鳥及小型動物的影片，並聲稱捕獲後用於食用或販售。保七總隊第七大隊副大隊長王玉琪表示，經專家檢視相關畫面初步鑑定，照片中的鳥類多為「白腹秧雞」，並非瀕臨絕種的黑面琵鷺。

警方強調，雖然白腹秧雞非保育類動物，但依據《野生動物保育法》規定，未經許可獵捕一般野生動物仍屬違法行為。目前警方將持續深入調查，若查證屬實，將依法移送主管機關進行行政裁罰。

