網傳統戰APP 政院：恐是認知作戰或詐騙

（中央社記者賴于榛台北6日電）網傳中國一款「歸家」APP，讓台灣民眾、軍人一鍵「登記投誠」。行政院今天表示，目前已搜尋不到「歸家」APP，這種意義不明的APP可能是認知作戰，也可能為詐騙民眾個資所設計。

社群平台X傳出有中國工程師設計一款「歸家」APP，讓台灣民眾、軍人一鍵「登記投誠」。陸委會先前表示，在各種平台上都搜尋不到這款APP，若真有其事，將下架或是屏蔽處置。

對此，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會說，陸委會已經有相關說明，這種意義不明的APP可能是認知作戰，也可能是為詐騙民眾個資所設計。

陸委會法政處副處長董玉芸補充，這類APP疑為騙取民眾個資，後續非法利用，也不排除是要發展組織，作為吸納成員的手法，更是刻意對民主開放社會內部體制產生紛擾的認知作戰。

董玉芸表示，將請警察機關、調查機關了解相關手法是否涉及詐欺危害防制條例，以及國家安全法發展組織罪等罪責，藉以查辦。（編輯：萬淑彰）1141106