網傳繼母虐小一女童「社工嚴重失能」 苗栗縣府駁：獲報後即介入已安置

社群平台上近日流傳「苗栗縣小一女童遭繼母施虐、社工失能未處理」等指控，引發輿論強烈關注，不少網友質疑苗栗縣政府社工怠忽職守。針對網路兒虐指控，苗栗縣政府嚴正發聲澄清，指7月即已介入迅速查證，並啟動處遇相關機制，絕無「社工失能」情事，呼籲勿再散播錯假訊息以免觸法及造成兒少二度傷害。

近日Threads上流傳一段爆料，指稱一名小一女童疑遭繼母虐待，全身傷痕累累，儘管學校已向社工通報，社工稱繼母「照顧情形改善」，接著每日被送回同一環境再次受虐。貼文更指，女童曾於半夜在外遊蕩後由警方尋獲，但警方將她送回繼母家時，繼母竟拒收，之後由警察帶去安置一晚，「第二天再送回去鬼地方繼續被虐。女童已經有精神解離狀況，社工有立案，但是就是拖拖拉拉失能狀態……」。

對此指控，苗栗縣府隨即發聲回應，強調內容失真、誇張並與事實不符。苗栗縣府說明，該案7月接獲通報後，立即啟動社福中心、保護社工及教育單位共同介入，並持續家訪、關懷與風險評估，社工追蹤期間雖確認家庭教養壓力較高，但並無立即危險或外界所稱之嚴重虐打情況。此次再接獲訊息後，第一時間派員前往案家查證，社工考量家屬情緒不穩、教養方式不足，為保障兒童安全，已依法立即啟動安置措施並提供後續支持。

苗栗縣府強調，「社群貼文指出案主受到嚴重虐待，與事實不符，另案主亦無深夜在外遊盪之情，是因案主與照顧者在生活照顧上議題的衝突，導致案家屬有情緒問題，後續經協調友人協助照顧一晚，並無在警局過夜的狀況。」

至於網傳「社工失能」，苗栗縣府嚴正駁斥毫無根據，「本案自7月正式立案後，社工介入從未延誤，依法執行風險評估、密集訪視、家庭功能連結、親職輔導、學校合作等服務，完全不是網路所稱之消極或放任。」另外，兒少保護處遇決策，需建立在專業判斷與風險評估，不可能因片段影像或未經查證的留言就任意做出判斷。

苗栗縣府強烈呼籲，社群平台出現足以辨識個案之資訊，已對兒童與家庭造成傷害，不但違反兒權法，更影響社工專業執行。民眾若持續轉傳、不實渲染或自行剪輯片段，除嚴重傷害兒少身心健康，亦可能涉及法律責任；並提醒民眾請依正確管道反映疑似兒虐情形：24小時113全國兒保專線；110警政報案。

苗栗縣府強調，將持續提供本案必要保護與輔導措施，並透過跨專業團隊協助兒少獲得最適切的照顧。最後再次呼籲社會大眾停止轉傳不實資訊，拒絕網路謠言，共同守護兒少安全。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

