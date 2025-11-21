網傳羅志祥「隱婚生子」！ 經紀公司發聲明反擊：堅決追責到底 絕不姑息

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

「亞洲舞王」羅志祥2020經歷感情風波之後，近年來積極重返螢光幕前，除了擔任選秀節目《SCOOL》導師外，今年8月也接下新節目《綜藝OK啦》主持重任。不過近日卻傳出羅志祥疑似「已隱婚生子」，引發網友熱議。對此，羅志祥工作室在微博發表聲明指出：「本公司始終堅持透過合法途徑維護自身權益，對一切侵權及違法行為均將堅決追責到底，絕不姑息。」

近日傳出羅志祥疑似「已隱婚生子」，引發網友熱議。（圖／＠showlo）

羅志祥工作室發布的聲明稿指出，近日，相關網路用戶在網路上大量傳播關於本公司旗下藝人羅志祥先生婚姻和子女狀況等的不實信息。內容均為「惡意截取拼接和肆意歪曲而成，完全背離事實真相」已嚴重侵犯了羅志祥先生及相關人士的合法權益。

工作室更強調，針對相關惡意製造和傳播上述不實消息、引導輿論的網路用戶，我方將依法向法院提起訴訟等必要法律措施，追究其一切法律責任。聲明發布後，不少網友也紛紛在留言區支持表示：「請嚴懲那些惡意散播不實謠言的人好嗎……」、「抓幾個告一下他們就老實」、「支持维權！網友無下限惡意造謠中傷真的可以停止了。」

工作室強調，我方將依法向法院提起訴訟等必要法律措施，追究其一切法律責任。（圖／羅志祥工作室 微博）

