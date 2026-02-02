網傳美國以芬太尼清除老年人口是錯誤訊息
網傳影片「美國沒有嚴重高齡化，因為芬太尼是美國的人口清除機制」？
美國芬太尼過量致死者多為青壯年，非高齡族群
報告編號：4003
查核記者：曾慧雯、吳冠廷（實習記者）
責任編輯：陳偉婷
記者：曾慧雯、吳冠廷（實習記者）；責任編輯：陳偉婷
近日網路流傳一段影片聲稱「美國沒有嚴重高齡化是因為使用芬太尼來清除高齡人口」；經查證，網傳影片是AI生成的虛構錯誤訊息，美國老年人口持續快速成長，且鴉片類藥物芬太尼過量致死者以青壯年為主，並非高齡者。
一、受嬰兒潮世代影響，美國65歲以上人口比例從2004年的12.4%上升至2024年的18.0%，老年人口數已與兒童人口數相當，顯示美國也同樣面臨高齡化趨勢，網傳影片所述與實際情況不符。
二、根據美國CDC資料，青壯年占芬太尼過量致死人數的一半以上，65歲以上老年人所占比例最低，與傳言完全相反。
三、發布網傳影片的頻道已註記內容為數位生成，並呈現高度模板化與重複性，為內容農場AI影片，並非可信的消息來源。另外，也有多個以「人口清除」、「美國沒有老齡化」為主題的類似AI影片在網路流傳，內容同樣夾雜錯誤資訊。
因此，傳言為「錯誤」訊息。
背景
近期社群平台流傳一段影片，其內容指出，美國沒有嚴重高齡化的原因，是因為美國利用鴉片類藥物芬太尼來清除高齡人口，並聲稱「芬太尼過量死亡的數據背後往往不是尋求刺激的年輕癮君子，而是那些已經被榨乾價值、無法再提供勞動力的老人」。
查核
查核點一：網傳影片的內容正確嗎？
美國芬太尼過量致死者多為青壯年，而非高齡族群
網傳影片聲稱「美國之所以沒有嚴重的高齡化，是因為老年人都被鴉片類藥物芬太尼消失了」、「芬太尼專門鎖定那些已經被榨乾價值、無法再提供勞動力的老人」等。
查核中心檢視世界銀行集團、皮尤研究中心（Pew Research Center） 、美國人口普查局（US Census Bureau）與人口參考局（Population Reference Bureau）官網資訊，可知受嬰兒潮世代（1946-1964 年出生者）的推動，目前65歲以上人口的成長在美國歷史上是前所未見的，從2004年到2024年，美國65歲以上者的人口比例從12.4%上升到18.0%，且老年人口數已經與兒童人口數相當。
預計到2050年，65歲以上的美國人數量將從2022年的5,800萬增加到8,200萬（增長42%），65歲以上者占總人口的比例預計將從17%上升到23%。這代表，美國也正面臨高齡化問題。
另外，美國事實平台（USAFacts）根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據指出，青壯年占所有芬太尼過量致死人數的一半以上，65歲以上老年人所占比例最低，與傳言所稱正好相反。
查核點二：網傳影片來源
網傳影片為AI生成，並非可信管道
查核中心檢視發布網傳影片的YouTube頻道，可發現其影片資訊欄明確註記「聲音或影像經過大幅編輯或為數位生成」，可知網傳影片應是由AI生成。
進一步檢視該帳號過去發布的多支影片，可發現其封面、剪輯、敘事方式均具高度相似與重複性，推測應為套用固定模板的內容農場AI影片，並非可信的消息來源。
此外，查核中心將「人口清除機制」、「醫療破產」、「美國為什麼沒有老齡化」等關鍵字利用google搜尋，可查找到多個影音頻道都有製作並上傳類似影片，但幾乎都是使用AI生成且內容夾雜錯誤資訊，並不可信。
