網傳苗栗小一女童被繼母施虐 縣府急澄清：早已介入處理

苗栗縣政府社會處長張國棟（見圖）16日上午澄清網路社群有關虐童貼文內容失真、誇張並與事實不符。（謝明俊攝）

近日社群媒體上流傳「苗栗縣某小一女童遭繼母施虐、社工失能未處理」等指控，苗栗縣政府社會處15日深夜緊急發出新聞稿澄清文章內容失真、誇張並與事實不符。縣府基於保護兒少，立即嚴正澄清，以阻止錯假訊息造成社會恐慌及個案家庭二度傷害。

縣府社會處長張國棟嚴正表示，針對網路不實兒虐指控，縣府於7月即已介入迅速查證，並啟動處遇相關機制，絕無「社工失能」情事，呼籲勿再散播錯假訊息以免觸法及造成兒少二度傷害。

張國棟指出，縣府於114年7月即啟動正式處遇，包括社福中心、保護社工及教育單位等共同介入，並持續家訪、關懷與風險評估。這次再接獲訊息後，社會處在第一時間派員前往案家查證，並未發現網傳「嚴重虐待」情形，在先前追蹤期間，雖確認家庭教養壓力較高，但並無立即危險或外界所稱的嚴重虐打情況。

張國棟說明，為避免日後可能風險，已主動啟動安置保護，在第二次訪視後，社工考量家屬情緒不穩、教養方式不足，為保障兒童安全，已依法立即啟動安置措施並提供後續支持。

張國棟嚴正承斥社群貼文指出案主受到嚴重虐待，與事實不符，另當事人小朋友也無深夜在外遊盪等情事，這事是因小女童與照顧者，在生活照顧上議題的衝突，導致案家屬有情緒問題，後續經協調友人協助照顧一晚，並無在警局過夜的狀況。

張國棟對針對網傳「社工失能」指控提出嚴正駁斥，毫無根據，社會處自114年7月正式立案後，社工介入從未延誤，社工依法執行風險評估、密集訪視、家庭功能連結、親職輔導、學校合作等服務，完全不是網路所稱的消極或放任。社工所有處遇均依法、依專業、依評估進行。

張國棟強調，兒少保護處遇決策需建立在專業判斷與風險評估，不可能因片段影像或未經查證的留言就任意做出判斷。縣府對第一線社工的努力表達支持，並對外界不當指控表達嚴正譴責。並強烈呼籲，立即停止散播未經查證的內容，以避免對兒少造成二度傷害。

張國棟再次重申，社群平台出現足以辨識個案的資訊，已對兒童與家庭造成傷害，不但違反兒權法，更影響社工專業執行。呼籲停止散布與修改個案資訊，民眾若持續轉傳、不實渲染或自行剪輯片段，除嚴重傷害兒少身心健康，亦可能涉及法律責任。

