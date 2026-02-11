網傳萬用神藥「美康」爆紅！醫警告：亂擦恐皮膚變薄、發炎
近日社群平台Threads掀起一波「美康」藥膏熱潮，不少網友分享使用經驗，將其封為治療各種皮膚問題的萬用神藥。這股風潮導致許多患者進入診間時，直接指名要求醫師開立這款藥膏。
家醫科醫師陳爰邑在粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」發文說明，美康並非單一成分藥物，而是結合四種成分的複方處方藥。其配方包含Triamcinolone類固醇、Nystatin抗黴菌成分，以及Neomycin與Gramicidin雙重抗生素。根據藥廠官方說明，美康軟膏主要適應症為濕疹、過敏性和發炎性皮膚病、續發性細菌或黴菌感染，使用方式為每天塗擦患處2至3次。
陳爰邑醫師表示，美康的四合一配方確實能在短期內快速緩解多種皮膚困擾。面對夏天悶熱造成的私密處搔癢、生理期衛生棉摩擦引起的不適，或蚊蟲叮咬後的紅腫，這款藥膏往往一擦就能見效。然而，這種複方藥膏的使用限制相當多，絕不能當成日常保養品使用。
醫師特別強調，過去曾有藝人誤傳美康可以治療痘痘，但事實恰恰相反。由於藥膏內含的類固醇會抑制免疫反應，若將其用於痘痘治療，反而可能延長發炎時間，導致症狀惡化。長期隨意塗抹更會造成皮膚防禦力下降、組織變薄，讓患者陷入一停藥就癢、一癢就擦的惡性循環。
陳爰邑醫師警告，私密處黏膜的吸收率極高，若民眾因搔癢就反覆自行塗抹含類固醇的藥膏，容易讓該處皮膚組織變薄，防禦力日漸下滑。之後稍微受到小刺激，就會再度出現搔癢不適的症狀。若長期將美康塗抹在皮膚相對較薄的臉部或眼周，嚴重時可能產生皮膚萎縮或微血管擴張等副作用。
針對這股用藥亂象，陳爰邑醫師直言，美康聽起來很神奇，但精準醫療更重要。她指出，皮膚不適的原因並非單一種，可能是單純發炎、真菌感染或細菌感染，每種情況的治療邏輯完全不同。民眾若出現皮膚症狀，應立即諮詢專業醫療人士，找出確切病因後再對症下藥，切勿聽信網路謠言自行用藥。醫師呼籲，找對原因比盲目用藥更重要，美康雖有其功效，但仍需經由醫師評估確認病因後再使用，才是對身體最精準也最安全的照護方式。
更多品觀點報導
男友激情舔耳「口水太多」 女耳道險釀蜂窩性組織炎
其他人也在看
助顏損弱勢家庭 基金會籌募經費供支持 (圖)
陽光基金會表示，為幫助逾550戶遭逢燒傷、或罹病而陷入困境的顏損弱勢家庭，現正籌募「顏損弱勢家庭服務計畫」經費，提供生理復健、居家護理、營養品補助及家庭同儕支持等服務。
雙黃燈不是免死金牌！紅線、黃線罰則差很大 最高罰1200元
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導市區停車位難找，不少駕駛習慣在紅、黃線路段打雙黃燈臨停。不過，台中市交通警察大隊提醒，雙黃燈並非「免罰金護身符...
台灣區觀光協會聯合會總會長就任 林吉財：打造像日本「讓人一來再來」
台灣區觀光協會聯合會總會長林吉財從前任林務局長手中接下印信，擔任第十屆總會長，台中市觀光旅遊局長陳美秀趕往高鐵台中站旁監交，而全台12縣市旅館公會、觀光協會數百名業者齊聚台中，場面熱鬧喧騰，林吉財說，「讓台灣像日本那樣，讓人家（國際觀光客）一來再來。」
把握春節連假衝一波！埔心牧場：2月23日休園重整，暫時向大家道別
把握春節連假衝一波！埔心牧場表示，為了提供更完善的服務，將於2026年2月23日春節假期結束後進行休園重整，暫時向大家道別。
桃園1月人口增加率居全國之冠 完整產業聚落與多元投資動能是關鍵
桃園市長張善政今（11）日上午主持市政會議，聽取民政局「緣定桃園幸福起飛」專題報告後表示，去（114）年桃園總人口增加率已逾7‰，為六都之首，顯示桃園已成為北部地區吸引人口移入的重要城市。市府團隊將持續精進市政建設，打造宜居生活環境，讓市民安居樂業，使桃園成為值得長久生活與發展的幸福城市。
高市弱勢兒少餐食數位化 一卡通票卡寒假守護每一餐
高雄市政府社會局自民國98年起辦理弱勢家庭兒少餐食計畫，長期推動弱勢兒少餐食計畫，115年起正式將紙本餐券升級為「可重複使用之一卡通票卡」，合作通路也從原本的4家業者大幅擴展至全國一卡通特約商家，不僅讓兌換選擇更豐富、提升領餐便利性，更因票卡化兼顧隱私與尊嚴，讓孩子在寒暑假也能感受社會的溫暖與陪伴。
蝦皮智取店「包裹卡櫃拿不出」！網曝脫困方法 官方教1招解決
這名女子在Threads發文求助，表示她到蝦皮智取店領貨時，發現包裹箱子太大，卻放在單一格櫃位，加上上下層板活動空間有限，導致包裹卡在櫃子裡無法拿出，即使左右挪動也無果。影片曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「我也有遇過，完全拿不出來，要拿的時候真的傻在那裡，最後...
網友狂推這款瘋傳「萬用神藥」！醫揭「4成分」示警：亂擦恐防禦力下降
社群平台Threads上最近有一款「美康藥膏」突然爆紅，還被不少人封為「萬用神藥」，然而家醫科醫師陳爰邑指出，藥膏其實含有類固醇、抗黴菌與雙抗生素成分，短期應急用雖可止癢抗發炎，但長期使用恐使私密處、臉部皮膚變薄，甚至導致痘痘惡化，建議應先就醫評估病因再使用。
髮量變少不是錯覺 從老化、壓力到荷爾蒙，9大關鍵一次看懂
頭髮的變化多半是漸進式發生的，因此，很難精準地指出「從什麼時候開始變稀疏」。許多人其實在明顯掉髮之前，就已經察覺到髮量減少、髮根變扁、頭皮越來越明顯的被看見。而這些改變，往往與頭髮的密度、髮絲的品質，或生長週期改變有關係，而不一定是一、兩次的突然大量掉髮所造成的。 根據medicaldaily的報導，了解頭髮稀疏的常見原因，有助於解釋為何頭髮老化對每個人的影響都不盡相同；以下整理出9個隨著時間進展，可能導致頭髮變稀疏的原因。 1.自然老化與頭髮生長週期減緩隨著年齡增長，毛囊產生的頭髮會逐漸變得更短、更細、生長速度變慢，生長期縮短，導致同一時間內處於生長期的毛髮數量會逐漸減少；即使掉髮量仍在正常範圍之內，整體髮量與密度仍然會悄悄下降，通常在20多歲後期，開始逐漸變得明顯。 2.荷爾蒙濃度隨著時間波動荷爾蒙在頭髮粗細與生長中扮演著關鍵的角色，像是雌激素、睪固酮與甲狀腺激素的變化，都可能打亂頭髮的生長與掉落的平衡。常見影響包括：產後荷爾蒙變化、停經期與更年期、甲狀腺功能異常等，這類稀疏多半呈現為頭髮整體變少，而非局部禿髮。 3.長期壓力與皮質醇升高慢性壓力會讓更多毛囊提早進入休止期，進而形成
2026眼霜推薦！韓國化妝師分享idol眼周按摩手法
眼周是最提早洩漏年齡的區域！預防紋路生成、比淡化皺紋更容易！韓國化妝師傳授Idol眼周按摩拉提手法，還有2026年最新高效眼霜推薦。
日本粉底適合台灣人嗎？彩妝大師教你底妝挑選與妝前保養新觀念
全球氣候轉變，連帶影響的不只是體感溫度與衣著習慣的改變，更讓多數女性在挑選底妝與上妝步驟方面重新調整節奏。面對劇烈變化的氣溫，底妝、粉底到底該怎麼選？應對氣候的上妝方式又有哪些新觀念？這次特別請教黛珂日本彩妝師－國京寬一老師解答：粉底挑選、上妝4大新知。
愛笑女生必看！嬌蘭、資生堂、DR.WU三款抗老眼霜搭配簡單按摩，養出緊緻眼周讓視覺年齡狂降
嬌蘭 皇家蜂王乳青春提拉眼霜#快充眼霜為眼周肌膚注入高度濃縮的皇家蜂王乳平衡油精華修護能量，嬌蘭首度將三種黑蜂蜂蜜濃度提升5倍後注入全新眼霜，同時搭配雙重玻尿酸，能對細紋及乾燥紋路，使眼周皮膚有更澎潤豐盈的效果。極致絲滑輕盈的凝霜質地提供如第二層肌膚般的隱形...
過年大掃除、狂嗑海鮮，皮膚過敏奇癢無比？醫揭：過年必知皮膚保衛戰
【華人健康網文／國泰綜合醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽】春節假期即將來到，許多人卻頻頻出現一些皮膚問題，尤其是進行大掃除，屋塵蟎、粉塵蟎、德國蟑螂這些常見過敏原，會因打掃飄散於空氣中，導致有過敏體質或異位性皮膚炎的患者，皮膚被刺激物誘發出現奇癢無比的狀況。國泰綜合醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽表示，
把「春天的味道」穿在身上！2026必收3款「少女感粉嫩香」：是初綻櫻花、清透茶韻，也是最浪漫的義式甜點
歐舒丹：當白茶遇到粉櫻的幸運邂逅如果說春天的清晨有形狀，那一定就是歐舒丹的限量「白茶櫻花淡香水」！它聰明地用白茶的細緻純淨中和了櫻花的明亮柔美，噴上的瞬間，像是春風拂過滿開的櫻花林，清新卻不顯得過於矯情~隨之而來的茶韻讓感官瞬間舒心自在，最後留下的金木基調...
冬天蠟黃感走開！2026開運髮型圖鑑：Winter顯白莓果色、高允貞羽毛紮髮成春節焦點
農曆春節將至，變髮趨勢已從單純的剪燙轉向追求自帶濾鏡的「氛圍感」。今年曼都髮型盤點出四款結合韓流偶像亮點的開運髮型，無論是想掃除氣色蠟黃、追求名媛高級感，還是想打造不扁塌的男神髮型，都能在走春聚會中脫穎而出。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
【馬上發財】廣達林百里喊「未來3年迎AI大爆發」！一文看電子五哥2026年展望
2026年迎接金馬年到來！隨著雲端服務供應商上修資本支出、AI應用擴增，商機百花齊放，「電子五哥」廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）與英業達（2356）等代工大廠全力衝刺，均看好AI將為公司迎來高成長，廣達董事長林百里更自信喊出「未來3年迎來AI大爆發」。《Yahoo股市》盤點電子五哥2026年最新營運展望，同看AI能否帶動企業動能，為台股再創高峰。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
陸元琪怒了！爆袁惟仁家屬要她「別去告別式」 痛批：婚姻殺手
資深音樂人袁惟仁2日病逝，享年57歲。前妻陸元琪沉澱數日後吐露對前夫的不捨與愧疚，豈料12日她在社群平台發文透露，袁惟仁家屬竟透過孩子轉達要求她別出席告別式，讓她痛批對方「到底什麼素質」。