網傳萬用神藥「美康」爆紅！醫警告：亂擦恐皮膚變薄、發炎

近日社群平台Threads掀起一波「美康」藥膏熱潮，不少網友分享使用經驗，將其封為治療各種皮膚問題的萬用神藥。這股風潮導致許多患者進入診間時，直接指名要求醫師開立這款藥膏。

家醫科醫師陳爰邑在粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」發文說明，美康並非單一成分藥物，而是結合四種成分的複方處方藥。其配方包含Triamcinolone類固醇、Nystatin抗黴菌成分，以及Neomycin與Gramicidin雙重抗生素。根據藥廠官方說明，美康軟膏主要適應症為濕疹、過敏性和發炎性皮膚病、續發性細菌或黴菌感染，使用方式為每天塗擦患處2至3次。

廣告 廣告

陳爰邑醫師表示，美康的四合一配方確實能在短期內快速緩解多種皮膚困擾。面對夏天悶熱造成的私密處搔癢、生理期衛生棉摩擦引起的不適，或蚊蟲叮咬後的紅腫，這款藥膏往往一擦就能見效。然而，這種複方藥膏的使用限制相當多，絕不能當成日常保養品使用。

醫師特別強調，過去曾有藝人誤傳美康可以治療痘痘，但事實恰恰相反。由於藥膏內含的類固醇會抑制免疫反應，若將其用於痘痘治療，反而可能延長發炎時間，導致症狀惡化。長期隨意塗抹更會造成皮膚防禦力下降、組織變薄，讓患者陷入一停藥就癢、一癢就擦的惡性循環。

陳爰邑醫師警告，私密處黏膜的吸收率極高，若民眾因搔癢就反覆自行塗抹含類固醇的藥膏，容易讓該處皮膚組織變薄，防禦力日漸下滑。之後稍微受到小刺激，就會再度出現搔癢不適的症狀。若長期將美康塗抹在皮膚相對較薄的臉部或眼周，嚴重時可能產生皮膚萎縮或微血管擴張等副作用。

針對這股用藥亂象，陳爰邑醫師直言，美康聽起來很神奇，但精準醫療更重要。她指出，皮膚不適的原因並非單一種，可能是單純發炎、真菌感染或細菌感染，每種情況的治療邏輯完全不同。民眾若出現皮膚症狀，應立即諮詢專業醫療人士，找出確切病因後再對症下藥，切勿聽信網路謠言自行用藥。醫師呼籲，找對原因比盲目用藥更重要，美康雖有其功效，但仍需經由醫師評估確認病因後再使用，才是對身體最精準也最安全的照護方式。

更多品觀點報導

男友激情舔耳「口水太多」 女耳道險釀蜂窩性組織炎

