網傳蔬果農藥殘留排行榜引用美國資料，無法反映台灣實際情況

網傳「2025農藥殘留最少的15種蔬果排行榜」？

這是美國資料，不宜類推為台灣蔬果農藥殘留情況。

近日網路流傳一張「最乾淨食材TOP15」圖卡，列出鳳梨、玉米、木瓜等15種蔬果，並稱這幾種蔬果農藥殘留最少、不用買有機等；經查證，圖卡為美國資料，與台灣蔬果農藥殘留現況不符，不宜類推，否則易造成誤解。



一、網傳蔬果農藥殘留排行榜引用的是美國環境工作組織（EWG）2025年度報告，該報告整理的是美國政府的蔬果農藥殘留檢測資料，並非針對台灣蔬果。



二、農業部農業藥物試驗所與食安專家均指出，由於台灣與美國氣候、環境、病蟲害及用藥種類均不同，例如有些農藥在美國可以使用，在台灣則是禁用，因此不宜用美國排名類推台灣情況，民眾在解讀圖卡資訊時必須特別謹慎。



網傳圖卡為美國資訊，無法反映台灣蔬果實際農藥殘留狀況，因此，為「易生誤解」訊息。

背景

近日網路流傳一張由營養師發布的圖卡，列出「最乾淨食材TOP15」，並稱這是美國環境工作組織（EWG）所列出的排行榜，由於這15種蔬果的農藥殘留最少，因此不需要買有機種植的品項。隨後也有多家媒體引用此圖卡。

查核

查核點：網傳圖卡能反映台灣蔬果的農藥殘留情況嗎？

網傳圖卡資料來源為美國環境工作組織年度報告

查核中心根據圖卡資訊可查到，此排行榜為美國環境工作組織（EWG）於2025年6月所發布的「農產品農藥購物指南」，共針對47種蔬果的農藥殘留排名，列出最乾淨的15種蔬果、最骯髒的12種蔬果等。

根據該組織發布的新聞稿指出，EWG每年都會固定發布這份購物指南，2025年度最乾淨的15種蔬果名單，有近60%的樣本沒有檢測到農藥殘留；而最骯髒的12種蔬果名單，則有超過9成的傳統或非有機農產品樣本含有潛在有害農藥殘留，可能會危害健康。

2025年度的報告中，除了檢測農藥的頻率和濃度外，EWG還考慮農藥的毒性，因此能較往年更深入分析農產品可能殘留的農藥種類。

EWG報告為美國農產品資料，與台灣狀況有落差

農業部農業藥物試驗所表示，圖卡引用的來源為EWG發布的報告，EWG並非自行檢驗蔬果，而是根據美國政府部門資料彙整而來，但由於這是美國資料，與台灣狀況有落差。

農業藥物試驗所說明，台灣與美國氣候環境不同，蔬果面臨的病蟲害不一樣，因此也會使用不同的藥物，不宜用美國的檢測來類推台灣情況。例如圖卡排名第一的鳳梨，在美國應該只有夏威夷才有種植；而EWG報告裡提到馬鈴薯農藥殘留嚴重，實際上台灣馬鈴薯用藥相對少很多。

台、美蔬果用藥標準不同，解讀時須謹慎

保健食品科學業者、臉書「韋恩的食農生活」粉絲專頁作者韋恩發文表示，網傳圖卡是根據美國資料製作，與台灣現況不符，例如網傳圖卡上木瓜名列最乾淨的蔬果第4名，但依據台灣農業部〈110年度水果農產品農藥殘留監測研究成果報告〉，其實台灣的木瓜為農藥殘留不合格第4名，不合格率為6.6%。

韋恩說明，台灣與美國蔬果農藥殘留狀況之所以有很大的差異，主要是因為兩地的氣溫、環境、適合生長的作物不同，所以用藥的情況也大不相同，許多美國允許使用的農藥、食品添加物，例如嘉磷塞、環氧乙烷等，在台灣則是禁用或標準不同，因此民眾解讀時要很小心。

此外，台灣與美國對於「有機」的規範也不一樣。韋恩指出，美國的有機標準允許農藥微量殘留，但台灣的有機農業除了強調環境永續，也以農藥殘留「零檢出」為規範。

韋恩表示，台灣與美國環境、農藥規範都不同，直接使用美國資料有誤導的疑慮，須謹慎解讀。且不論是否有機，蔬果都要清洗乾淨再下肚，因為有機農業強調的是自然資源永續與生態環境平衡，不僅僅是農作物本身的無毒生產，將有機解讀為無農藥殘留是本末倒置的。

用流動的水清洗蔬果最能有效去除農藥

查核中心過去曾針對「如何清洗蔬果最能去除農藥」採訪專家。根據第749號、第1406號查核報告可知，根據文獻，蔬果用水清洗為佳，最好的方式是使用流動水清洗，隙縫處搭配軟毛刷輔助刷洗。

至於坊間流傳用食鹽水、醋或小蘇打等清洗方式，其實都不恰當，因為這些化合物會增加溶液的離子強度，且農藥種類繁多，這些化合物有時反而會加強農藥的吸附性，反而不易去除。